Amazon lança pontos para retirada de produtos; Fortaleza tem 8 locais

A Amazon Brasil anunciou a criação de pontos de retirada, nova opção de entrega que permitirá aos clientes retirarem suas compras em estabelecimentos parceiros, como mercados, lojas e drogarias. Inicialmente, são 532 pontos distribuídos em todos os estados do país. A previsão é que esse número chegue a três mil até o final de 2025.

A iniciativa mira públicos que enfrentam limitações para receber encomendas em casa, seja por residirem em áreas de difícil acesso ou por indisponibilidade em horários comerciais. Segundo a empresa, a nova modalidade busca oferecer mais flexibilidade e segurança, especialmente em locais sem estrutura de recepção de entregas.

Lista de pontos de retirada Amazon em Fortaleza

Em Fortaleza, já há 8 pontos ativos. Veja lista com os endereços abaixo.

Ph Music Store / Rua Rubi,334, Mondubim,Mondubim, Fortaleza, CE,

Csf - Central De Servicos Fortaleza /Av Professor Gomes De Matos,648, Sala 110,Sala 110

R3 Equipadora Nordeste / Avenida Domingos Olimpio,1535, Loja 4 5 E 6,Loja 4 5 E 6

Kg Moto Pecas / Av Presidente Castelo Branco,3334, B,B

Chaveiro Pulguinha / Rua Monsenhor Salazar,1126, Sao Joao Do Tauape,Sao Joao Do Tauape

Empório Da Garrafa / Av Pontes Vieira,1733

Studio Karlus / Rua Torres Camara,168, Aldeota

Unidade Jadlog Fortaleza 01 / Rua Florencio Fontinele,490, Galpao 5

Os pontos serão atualizados pela Amazon neste link.

O serviço é viabilizado em parceria com a transportadora Jadlog, do grupo Geopost, e será ativado no momento da compra, mediante seleção da opção “Retirada” como método de entrega.

“Reforçamos nosso compromisso com a inclusão digital, expandindo as opções de entrega e oferecendo ainda mais praticidade aos consumidores”, afirmou Mariana Grottera, diretora de Experiência do Cliente da Amazon Brasil.

Desde a entrada no varejo brasileiro em 2019, a Amazon vem ampliando sua presença logística e atualmente realiza entregas em 100% dos municípios do país. A companhia já conta com mais de 160 polos operacionais e oferece um portfólio com mais de 150 milhões de produtos. No Ceará, conta com um Centro de Distribuição, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.