Amazon busca lojas no Ceará para parceria em entregas; saiba quem pode participar

A Amazon Brasil está ampliando sua rede logística no país e busca parceiros no Ceará para integrar o programa Amazon Hub, iniciativa que permite que micro e pequenas empresas atuem como pontos de entrega de produtos vendidos pelo site. O objetivo é reduzir prazos de entrega e gerar receita adicional a negócios locais sem necessidade de novos investimentos.

Lançado em 2024, o programa já conta com mais de 250 empresas participantes em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora, a expansão inclui o Ceará, além de outros sete estados ( Bahia, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo) e o Distrito Federal. A meta da companhia é firmar parceria com 1,9 mil novos estabelecimentos.

Como funciona

Os negócios interessados devem ter estrutura para armazenar temporariamente os pacotes e disponibilidade para realizar entregas no horário comercial.

A Amazon fornece os pacotes pela manhã, com volume diário entre 20 e 40 unidades, e as entregas podem ocorrer até sete dias por semana, conforme a operação do parceiro.

Quem pode participar

O perfil dos participantes do Amazon Hub é de donos de negócios locais, que abrangem ampla variedade de serviços, como:

Floriculturas

Minimercados

Papelarias

Lojas de celular

Oficinas.

O empreendedor precisa ter tempo disponível em seu negócio para realizar as entregas; possuir documentação regularizada; ter espaço seguro para guardar temporariamente os pedidos.

Interessados podem acessar este link do Amazon Hub para mais detalhes.

A empresa afirma que o programa já reduziu prazos de entrega de cinco para até dois dias em diversas localidades, beneficiando tanto consumidores quanto empreendedores locais. Segundo Márcio Neves, líder de Transportes da Amazon Brasil, a iniciativa busca fortalecer a logística e criar novas oportunidades econômicas.