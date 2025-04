Reali Imobiliária completa 25 anos com foco em imóveis de alto padrão

A Reali Imobiliária comemora 25 anos de atuação no mercado cearense com uma história marcada por conquistas e pelo compromisso com a qualidade de seus serviços, firmando-se como uma das principais referências em imóveis de médio e alto padrão.

“Vivemos uma fase decisiva no mercado imobiliário brasileiro e Fortaleza é protagonista nesse cenário”, aponta Ladislau Nogueira, CEO e fundador da Reali. A empresa se destaca no mercado pela sua atuação como boutique imobiliária, oferecendo uma curadoria de empreendimentos diferenciados que primam pela exclusividade e sofisticação.

Essa expertise se intensificou com o lançamento da Reali Private, uma divisão que elevou o patamar do atendimento no segmento de luxo em Fortaleza. Ao oferecer um serviço ainda mais dedicado e focado em imóveis de alto padrão, a Reali Private tem contribuído para inserir a capital cearense no cenário nacional do mercado de luxo, atraindo investidores e compradores que buscam propriedades únicas e experiências personalizadas.

A expertise da Reali, aliada ao crescente interesse por imóveis de luxo na região, demonstra o potencial de Fortaleza como um mercado promissor e sofisticado. “Nosso papel é abrir portas para esse mercado, promovendo acesso e demonstrando seu enorme potencial de valorização”, afirma Ladislau Nogueira.

Parcerias estratégicas

Para Beto Studart, presidente da BSPAR Incorporações, importante parceira da Reali, a celebração do 25º aniversário da imobiliária reverbera positivamente em todo o mercado imobiliário cearense, um segmento que ele considera um dos mais dinâmicos e promissores do país.

“Isso é fruto da cadeia produtiva do setor, principalmente dos que atuam como instigadores para que os demais busquem se superar. Nesse aspecto, a Reali tem seu crédito garantido”, explica Studart. Ele ressalta ainda o estreitamento dos laços durante a parceria no emblemático BS Design. "O envolvimento com o BS Design solidificou ainda mais nossa relação com a Reali, que se destacou como uma das campeãs de vendas desse empreendimento que orgulha a todos nós do mercado da construção civil no Estado", relata.

A parceria com a Diagonal Engenharia também se destaca na trajetória da imobiliária. “Temos muitos projetos no nosso landbank ainda para serem lançados nos próximos anos, e a Reali com certeza continuará se destacando como uma grande parceira”, afirma João Fiuza, presidente e fundador da Diagonal.

Desde sua fundação, a empresa investiu na profissionalização de sua equipe, cultivando um time de especialistas dedicados a oferecer um atendimento personalizado e imersivo. Essa abordagem permite a construção de relacionamentos duradouros com seus clientes, compreendendo suas necessidades e oferecendo soluções que vão além da simples transação imobiliária.

Serviço

Reali Imobiliária

Endereço: Av. Farias Brito, 175 - Loja 01 – Varjota

Telefone: (85) 9 8210-1377

Redes sociais: @reali.imobiliaria / @ladislau.reali

Site: realiimobiliaria.com.br / realiprivate.com