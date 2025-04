Polo Automobilístico dará vez aos jovens engenheiros

Louve-se o esforço do governador Elmano de Freitas, que, tal qual um Marco Polo, viaja pelo mundo em busca de investidores dispostos a implantar aqui negócios em todas as áreas, inclusive a da indústria automobilística e a das energias renováveis. Hoje ou amanhã, desde a China, onde se encontra, ele anunciará boas novas para a economia cearense, cuja geografia a natureza divina premiou com sol o ano inteiro, com ventos constantes no seu litoral de 573 quilômetros e nas regiões serranas e com boas manchas de solo agricultáveis, parte das quais já é bem aproveitada.

Se Elmano de Freitas confirmar a expectativa de que o município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, sediará mesmo um Polo Industrial de Automóveis, começando por uma montadora chinesa, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o famoso e muito respeitado ITA, de São José dos Campos, terá de acelerar a implantação de sua unidade de Fortaleza – a primeira a instalar-se além das divisas do estado São Paulo.

Uma indústria automotiva dos tempos modernos – nos quais é a tecnologia mais avançada que, agora reforçada pela Inteligência Artificial (IA), cria carros elétricos, híbridos e até autônomos – necessitará de engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, engenheiros mecatrônicos e engenheiros elétricos. Este pessoal – com as novas exigências do mercado pela qualificação técnica e tecnológica dos profissionais – não existe aqui, pelo menos na quantidade a ser requerida.

Parece mentira, mas há 40 anos, o parque industrial cearense oferecia mais oportunidade de emprego para esses engenheiros do que oferece hoje. Naquela época, a indústria têxtil e de confecções do Ceará incluía-se entre as líderes do setor, competindo com Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Aqui operavam, entre outras, a Guararapes, Saranord, Cotece, Fiotex, Tebasa, Finobrasa, Chenille do Nordeste S/A, Induchenil e Jangadeiro. O Ceará teve, também, sua indústria automobilística, que produziu, quase artesanalmente, jipes de praia (os bugres) e, em seguida, jipes robustos off road (fora de estrada) fabricados pela Ford em Horizonte com sua Marca Troller.

O futuro campus fortalezense do ITA, quando formar sua primeira turma de engenheiros, será invadido por executivos das empresas que se instalarão no Polo Automobilístico de Horizonte e no futuro Hub do Hidrogênio Verde. Eles irão à caça dos melhores alunos de engenharia e da Tecnologia da Infrormação não só do ITA, mas também da UFC, da Unifor e da Uece. Do ponto de vista e da expectativa de hoje, parece promissor o futuro desses jovens cearenses dedicados aos estudos universitários.

Mas se essas expectativas forem frustradas, o que acontecerá com os noviços engenheiros cearenses? Continuarão procurando emprego na ArcelorMittal e nas indústrias do Sudeste, ou buscarão, eles mesmos, o caminho do empreendedorismo, aqui e alhures. Mas empreender não é para todo mundo, pois requer ousadia, criatividade e muita disposição para o trabalho e para suportar, também, os reveses.

Ontem, uma grande empresa cearense reuniu seus executivos, que ouviram palestras sobre o cenário da economia no curto, no médio e no longo prazos e, ainda, sobre o futuro das carreiras profissionais. Os palestrantes, especialistas em várias áreas, fizeram um alerta que deixou a plateia preocupada: a aposentadoria pública no Brasil e no mundo tende a falir. Assim, cada um terá de juntar na vida ativa seu próprio dinheiro e guardá-lo para quando quiser aposentar-se por meio da Previdência Privada ou pela renda obtida de aluguéis de imóveis que vier a adquirir, e pela poupança.

Os palestrantes também disseram que está passando o tempo para uma nova reforma da Previdência, cujo déficit avança em alta velocidade, a pondo de correr o risco de ir à falência em 2027, por absoluta falta de dinheiro para garantir o pagamento dos proventos dos aposentados e pensionistas. Daqui a três anos, diante da encruzilhada, o governo escolherá: ou pagará as aposentadorias ou investirá em infraestrutura.

Por falar em Previdência: uma gigantesca operação da Polícia Federal revelou ontem que a cúpula do INSS, já demitida, era corrupta: desviava para o próprio bolso, desde 2019, o dinheiro dos aposentados. E não foi pouco dinheiro, mas uma montanha de R$ 6,3 bilhões.