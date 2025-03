Empresa cearense consta em lista global de startups que mais crescem

A Endeavor, organização internacional que apoia empreendedores em mercados emergentes, divulgou, nesta quinta-feira (27), uma lista de 235 startups ao redor do globo que se destacam pelo "crescimento excepcional'.

Nesse rol, chamado de "Outliers 2025", constam 34 empresas brasileiras e dessas, apenas uma é do Ceará. Trata-se da GoCase, fundada em Fortaleza, que atua no segmento de customização de acessórios.

Entre outras companhias nacionais que aparecem na lista, estão Brex, Hotmart, Insider Store e Neon. Veja a lista completa abaixo.

Critérios da seleção

A seleção é baseada em critérios como crescimento de receita, captação de investimentos e impacto no mercado.

Segundo dados da Endeavor, que abrange uma rede de mais de 40 países, a classe de Outliers de 2025 apresenta uma receita mediana três vezes superior à do grupo de 2020, com quatro vezes mais empresas ultrapassando US$ 100 milhões em receita e quase seis vezes mais companhias avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.​

Os integrantes brasileiros geraram receitas superiores a R$ 20 bilhões, absorvendo 30 mil empregos.

Veja lista de empresas brasileiras na Endeavor Outliers 2025