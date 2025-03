Plataforma de data centers com projeto no Ceará recebe R$ 180 milhões para investir em equipamentos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou empréstimo de R$ 180 milhões para empresa Scala Data Centers, que está construindo uma central de dados na Praia do Futuro, investir em equipamentos. A companhia atua em quatro estados brasileiros; contudo, o montante destinado à unidade de Fortaleza não foi especificado.

Veja também Negócios Com aumento de orçamento em R$ 18 bi, mudança no Minha Casa, Minha Vida deve atender classe média Ingrid Coelho Mesmo com a crise do Pix, usuários movimentaram R$ 81,5 bilhões no Ceará em dois meses

Por meio do programa BNDES Máquinas e Serviços, a Scala poderá comprar maquinário avançado, sistemas industriais, equipamentos de TI e automação, além de componentes fabricados nacionalmente. O financiamento também prevê a importação de equipamentos especializados indisponíveis no mercado brasileiro.

Além de Fortaleza, a Scala possui operações e projetos de data centers em desenvolvimento em Barueri, Campinas e Jundiaí (SP), Porto Alegre e Eldorado do Sul (RS) e Rio de Janeiro (RJ).

Legenda: Projeto do Scala Data Centers em Fortaleza Foto: Scala Data Centers/Divulgação

Para Clayton Malheiros, CFO da Scala, “esse financiamento se somará aos mais de R$ 10 bilhões já investidos pela Scala, que continuará crescendo e habilitando o futuro da tecnologia no País".

"Temos orgulho de contribuir para a transformação digital do Brasil, posicionando o país como um protagonista global na revolução da IA e acreditamos que o BNDES terá um papel cada vez mais importante no impulsionamento do setor. Com esse investimento, estamos prontos para acelerar o desenvolvimento de infraestrutura de ponta, mantendo os mais altos padrões de sustentabilidade ambiental", disse, à época.

Planos para Fortaleza

Legenda: Marcos Peigo, CEO da Scala Data Centers Foto: Kid Júnior

Na capital cearense, a Scala mira em grandes clientes de tecnologia, como Amazon, Oracle, Meta, Microsoft, Google. É o que informou Marcos Peigo, fundador e CEO da empresa, em junho do ano passado, ao Diário do Nordeste.

"O data center vai entregar uma densidade que vai de 10 kW por até 40 kW já para suportar a aplicação de Inteligência Artificial. Esse site é focado no grande cliente. A gente está falando aqui de Amazon, Oracle, Meta, Microsoft, Google. Grandes clientes que passam a ter em Fortaleza uma opção de um Data Center de padrão mundial do mesmo tipo que a gente roda hoje no núcleo da internet lá no Brasil, em São Paulo", disse.

O investimento total do data center foi superior a R$ 1 bilhão. Na América Latina, estão contratados, até 2025, US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 11 bilhões na cotação atual) em novos empreendimentos. Atualmente, a companhia conta com 12 centros de processamento de dados em operação

Na Praia do Futuro, o data center contará ainda com 700 empregos gerados na fase de obras. Quando estiver em operação, o data center da Scala irá criar 60 postos de trabalho diretos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.