Alta performance de verdade: 5 práticas que diferenciam os melhores

Existe uma crença comum de que algumas pessoas simplesmente “nascem prontas” para o sucesso. Que falam bem, tomam boas decisões, dominam a agenda e ainda têm tempo para cuidar da saúde. Mas, quando observamos de perto os profissionais de alta performance, percebemos que sorte tem pouco ou nada a ver com isso. Qual o segredo?

Aprendi, sendo mentora executiva de líderes e profissionais fora do país (Alemanha, Portugal, EUA e Chile), incluindo gestores do esporte de alto desempenho, que alta performance é algo que pode ter perspectivas muito diferentes. Vejo este termo ser banalizado em cursos por meio de jargões, receitas de bolo ou, ainda, dinâmicas apelativas que, na verdade, não desenvolvem absolutamente nada, muito menos evolução em base contínua.

O primeiro grande ‘choque’ que tive foi perceber que, ao sugerir atividades de desenvolvimento que estavam conectadas aos objetivos do mentorado, sempre recebia muito mais do que eu esperava. Jamais esquecerei quando solicitei a um membro do staff de um time futebol uma atividade aplicando os princípios da liderança adaptativa com os jogadores que estavam apresentando oscilações nos níveis de performance. Pedi a ele que trouxesse algo simples, focando somente nesses três atletas. Na sessão, recebi um relatório completo de todos os jogadores principais, incluindo estatísticas e comentários sobre o que ele já tinha aplicado com base no conteúdo discutido no nosso último encontro.

Será que ‘ir além’ do que se espera é um comportamento de quem tem alta performance? Com certeza, sim! Elas não competem com os outros, competem consigo mesmas. Têm hábitos saudáveis, escolhas conscientes e, principalmente, consistência. Abaixo, compartilho cinco elementos que se repetem entre as pessoas que entregam resultados acima da média, sem renunciar à saúde mental ou ao equilíbrio de vida.

1. Elas têm clareza de propósito

Alta performance começa com saber o porquê. Esses profissionais não estão apenas ocupados, estão comprometidos com metas alinhadas aos próprios valores. Isso dá sentido ao esforço, fortalece a resiliência nos momentos difíceis e dá coragem para realinhar a rota, se necessário. Demonstram grande entusiasmo pela missão do time e normalmente estimulam os demais na busca por soluções. Reflita: você sabe aonde deseja chegar profissionalmente? Está disposto a passar pelo processo?

2. Elas são autogerenciáveis

Segundo Steve Jobs: “As melhores pessoas não precisam ser gerenciadas”. E isso é verdade! Ouço vários profissionais falando em alto e bom som que são de alta performance, mas vivem sendo cobrados por entregas básicas. O básico é essencial para profissionais de alto nível. As respostas para os problemas de performance, na maioria das vezes, estão nos aspectos básicos que estão sendo negligenciados. Reflita: seu gestor precisa acompanhá-lo e cobrá-lo constantemente para conseguir os resultados que deseja? Ou você atua de maneira responsável e independente?

3. Sabem priorizar (e dizer não)

A produtividade não vem de fazer tudo, mas de fazer o que importa. Pessoas de alta performance têm disciplina para proteger sua agenda, delegar o que não agrega e dizer “não” com elegância e firmeza. Entendem quais são suas atividades de alto valor e focam nelas com energia e excelência. Reflita: você prioriza a sua agenda ou a agenda dos outros?

4. Investem na comunicação

Elas não apenas entregam bem, mas sabem apresentar muito bem o que entregam. Dominam a oratória, conseguem influenciar positivamente, escutam com atenção plena e se posicionam de forma clara. Essas habilidades são diferenciais que ampliam a influência, abrem portas e promovem crescimento profissional. Alguns profissionais pensam que ‘vender o peixe’ é para os arrogantes. Confundem o ato simples e natural de valorizar o que realmente entrega com as falácias de quem não faz nada. São duas coisas totalmente diferentes. Ser verdadeiro, ético e apresentar o que realmente produziu é extremamente necessário e profissional. Reflita: você comunica bem quem você é e o que entrega? Ou ainda espera ser reconhecido, agindo passivamente?

5. Aprendem continuamente

Seja por meio de mentorias, cursos, podcasts ou leitura, essas pessoas estão sempre em movimento. Elas entendem que parar de aprender é o começo da estagnação. São disciplinadas, planejam seu autodesenvolvimento e normalmente estudam temas diversos e investem no desenvolvimento de novas habilidades. Reflita: qual foi a última vez que investiu no seu desenvolvimento profissional ou aprendeu algo novo?

No fim das contas, não se trata de ser super-herói, mas de ser estratégico e efetivo. Quem é de alta performance, faz! Se você quer alcançar novos patamares, comece observando como está vivendo o seu dia, porque é ele que, repetido, constrói a sua trajetória. Se você deseja se destacar, comece pelo básico extraordinariamente bem-feito.

