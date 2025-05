Tendências da energia solar: Painéis coloridos e novo armazenamento despontam

A maior feira de energia solar do mundo, a Intersolar Europe, realizada na semana passada em Munique, apresentou inovações que apontam para um novo perfil de consumidor: mais ativo na gestão da própria energia e atento a soluções estéticas e tecnológicas.

Representantes do Sindienergia-CE participaram do evento e destacaram tendências, entre elas: a chegada de módulos solares coloridos e sistemas de armazenamento com gestão bidirecional.

Os novos painéis com variação de cores foram apresentados como alternativa estética para projetos residenciais e comerciais, sem perda de eficiência.

Já os sistemas de armazenamento e gerenciamento bidirecional prometem transformar o consumidor em agente do mercado de energia. A proposta é que ele possa armazenar energia em baterias ou veículos elétricos, comprar energia no mercado spot em momentos de preços baixos e revendê-la quando os preços subirem — uma possibilidade que depende de avanços regulatórios no Brasil.

Outros destaques do evento incluíram tecnologias voltadas ao agrovoltaico, soluções para o hidrogênio verde e o alerta de que o Brasil ainda está atrasado na adoção de baterias em larga escala.

Legenda: Paulo Siqueira (Diretor de Mercado de Energia do Sindienergia-CE), Jonas Becker (Diretor Financeiro do Sindienergia-CE), Jurandir Picanço (Consultor de Energia da FIEC), Prof. Fernando Antunes (professor na UFC, especialista em energia) e Ronaldo Koloszuk (presidente da ABSOLAR) Foto: Divulgação

Mesmo diante de desafios como tarifas de importação e limitações de rede, o país segue firme na expansão da energia solar, na avaliação de Jonas Becker, diretor do Sindienergia.

"Esse crescimento é construído a muitas mãos: desenvolvedores, distribuidores, fabricantes, agências reguladoras, investidores e associações como o Sindienergia", destacou o diretor do sindicato, Jonas Becker.

A delegação do Sindienergia-CE participou ainda de encontros com outras lideranças latino-americanas do setor.