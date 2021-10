Preço da gasolina no Ceará chega a R$ 7,10 e é o mais alto em três meses

A gasolina no Ceará atingiu o maior preço dos últimos três meses na semana entre 17 e 23 de outubro, de acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgado neste sábado (23). O litro chegou a custar R$ 7,10 em Crateús, no interior do Estado.

O valor representa uma alta de R$ 0,31 em relação ao boletim divulgado na semana passada, referente ao período entre 10 e 16 de outubro. O preço médio do combustível no Estado também é o maior dos últimos três meses, chegando a R$ 6,59.

O Estado tem o quinto maior valor máximo da gasolina do País e o segundo do Nordeste, atrás apenas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Acre e Piauí.

O menor preço registrado no Ceará foi de R$ 5,95, mesmo valor mínimo da Capital. A gasolina custou em média R$ 6,62 em Fortaleza na semana analisada, e o preço máximo chegou a R$ 6,97.

Confira os preços máximos da gasolina no Nordeste

Piauí - R$ 7,15

Ceará - R$ 7,10

Alagoas - R$ 6,99

Rio Grande do Norte - R$ 6,99

Pernambuco - R$ 6,97

Bahia - R$ 6,89

Sergipe - R$ 6,69

Paraíba - R$ 6,58

Maranhão - R$ 6,39

Veja preços no Estado

Caucaia

Preço médio: R$ 6,626

Preço mínimo: R$ 6,479

Preço máximo: R$ 6,697

Crateús

Preço médio: R$ 6,755

Preço mínimo: R$ 6,589

Preço máximo: R$ 7,100 Crato Preço médio: R$ 6,413 Preço mínimo: R$ 6,090 Preço máximo: R$ 6,590

Fortaleza

Preço médio: R$ 6,621

Preço mínimo: R$ 5,950

Preço máximo: R$ 6,970

Icó

Preço médio: R$ 6,390

Preço mínimo: R$ 6,190

Preço máximo: R$ 6,540

Iguatu

Preço médio: R$ 6,643

Preço mínimo: R$ 6,620

Preço máximo: R$ 6,690

Itapipoca

Preço médio: R$ 6,705

Preço mínimo: R$ 6,700

Preço máximo: R$ 6,710

Juazeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,353

Preço mínimo: R$ 6,250

Preço máximo: R$ 6,650

Limoeiro do Norte

Preço médio: R$ 6,591

Preço mínimo: R$ 6,568

Preço máximo: R$ 6,599

Maracanaú

Preço médio: R$ 6,697

Preço mínimo: R$ 6,630

Preço máximo: R$ 6,790

Quixadá

Preço médio: R$ 6,576

Preço mínimo: R$ 6,270

Preço máximo: R$ 6,639

Sobral

Preço médio: R$ 6,449

Preço mínimo: R$ 6,290

Preço máximo: R$ 6,499