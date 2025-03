Uniodonto Fortaleza lidera ranking do IDSS no Ceará e nas regiões Norte e Nordeste

No mais recente Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a cooperativa Uniodonto Fortaleza alcançou resultados de destaque, reforçando o trabalho de qualidade na assistência odontológica.

A pontuação da Uniodonto Fortaleza foi de 0,9485. Dessa forma, a cooperativa conquistou:

1º lugar entre as operadoras exclusivamente odontológicas do Ceará ;

entre as operadoras exclusivamente odontológicas do ; 1º lugar entre as Uniodontos da Região Norte e Nordeste ;

entre as Uniodontos da ; 1º lugar no comparativo IDSS das Uniodontos de Médio Porte ;

no comparativo IDSS das ; 3º lugar entre as 85 singulares Uniodonto pontuadas;

entre as 85 singulares Uniodonto pontuadas; 4º lugar no ranking nacional das operadoras exclusivamente odontológicas.

"Alcançar esse desempenho no IDSS é motivo de grande orgulho para todos nós da Uniodonto Fortaleza. Essa conquista reflete o comprometimento dos nossos cooperados e colaboradores, que diariamente se dedicam para oferecer um atendimento odontológico de excelência. Estar entre as melhores operadoras do Brasil e liderar rankings no Ceará e no Norte e Nordeste demonstra que estamos no caminho certo, priorizando sempre a qualidade, a transparência e a segurança para nossos beneficiários”, comenta Dr. Márlio Ximenes, presidente da Uniodonto Fortaleza.

A Uniodonto Fortaleza é uma operadora de saúde bucal e conta com abrangência estadual, com cerca de 500 dentistas em atividade. A cooperativa possui dois núcleos de atendimento clínico e de emergência: um em Fortaleza, com funcionamento 24 horas, e outro no Pecém, em horário comercial.

“Se chegar ao topo é um desafio, manter-se nele é ainda mais. Nosso compromisso é superar constantemente nossos próprios resultados, atuando de forma estratégica, inovadora e sustentável, sempre com foco na qualidade e segurança dos atendimentos odontológicos”, reforça a empresa em nota.

Fonte: Levantamento realizado pela Uniodonto Fortaleza baseado no IDSS 2024 ano base 2023 da ANS .

