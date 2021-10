Preço da gasolina no Ceará é o menor do Nordeste; veja ranking dos estados

De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizado entre 3 e 9 de outubro, o preço médio do produto no Estado foi de R$ 5,957, menor do Nordeste e sexto menor do País. Na semana imediatamente anterior, era R$ 5,98.

O preço máximo encontrado pela ANP durante pesquisa em 203 postos no Estado foi de R$ 6,44; R$ 0,55 a menos do que os R$ 6,99 encontrados na semana passada.

Fortaleza