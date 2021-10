Gasolina no Ceará chega a R$ 6,99 o litro, a mais cara do Nordeste

O Ceará voltou a se destacar na região Nordeste e também no País pelos altos preços da gasolina na última semana. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o produto foi encontrado a R$ 6,99 o litro na Capital cearense entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro.

É o maior dos nove estados do Nordeste pesquisados e está entre os três maiores do País, ao lado de Minas Gerais (R$ 6,99). Rio de Janeiro (R$ 7,16) e Acre (R$ 7,13) ocupam as primeiras posições no ranking.

Além disso, o preço máximo de R$ 6,99 representa uma alta de R$ 0,55 em relação ao preço máximo da semana entre 19 e 25 de setembro, quando o maior valor para a gasolina encontrado no Ceará foi R$ 6,44.

Apesar do forte aumento no preço máximo, o valor médio do combustível nos postos não teve alteração tão significativa quanto. Na última semana, o preço médio ficou em R$ 5,98 - alta de R$ 0,01 na comparação com a semana imediatamente anterior.

PREÇO MÉDIO DA GASOLINA POR ESTADO

Piauí: R$ 6,65

Rio de Janeiro: R$ 6,64

Rio Grande do Norte: R$ 6,62

Acre: R$ 6,50

Goiás: R$ 6,50

Rio Grande do Sul: R$ 6,33

Minas Gerais: R$ 6,31

Tocantins: R$ 6,29

Distrito Federal: R$ 6,22

Sergipe: R$ 6,21

Espírito Santo: R$ 6,18

Alagoas: R$ 6,17

Rondônia: R$ 6,13

Mato Grosso: R$ 6,12

Pará: R$ 6,12

Bahia: R$ 6,06

Maranhão: R$ 6,01

Pernambuco: R$ 6

Amazonas: R$ 6

Mato Grosso do Sul: R$ 5,98

Ceará: R$ 5,98

Paraíba: R$ 5,97

Paraná: R$ 5,94

Santa Catarina: R$ 5,79

São Paulo: R$ 5,79

Roraima: R$ 5,75

Amapá: R$ 5,29

VEJA PREÇOS

GASOLINA COMUM

CEARÁ

Postos pesquisados: 193

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,99

CAUCAIA

Postos pesquisados: 20

Preço médio: R$ 5,91

Preço mínimo: R$ 5,79

Preço máximo: R$ 6,09

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,16

Preço mínimo: R$ 6,08

Preço máximo: R$ 6,29

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,93

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,99

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,39

Preço mínimo: R$ 6,39

Preço máximo: R$ 6,39

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,43

Preço mínimo: R$ 6,42

Preço máximo: R$ 6,44

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,12

Preço mínimo: R$ 5,89

Preço máximo: R$ 6,27

LIMOEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,37

Preço mínimo: R$ 6,36

Preço máximo: R$ 6,37

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,85

Preço mínimo: R$ 5,79

Preço máximo: R$ 5,95

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,17

Preço mínimo: R$ 6,09

Preço máximo: R$ 6,19

GASOLINA ADITIVADA

Preço médio: R$ 6,12

Preço mínimo: R$ 5,69

Preço máximo: R$ 6,99

GNV

Preço médio: R$ 4,50

Preço mínimo: R$ 4,47

Preço máximo: R$ 4,59

ETANOL

Preço médio: R$ 5,48

Preço mínimo: R$ 4,89

Preço máximo: R$ 5,99

DIESEL

Preço médio: R$ 4,94

Preço mínimo: R$ 4,67

Preço máximo: R$ 5,19

DIESEL S10

Preço médio: R$ 4,90

Preço mínimo: R$ 4,57

Preço máximo: R$ 5,29