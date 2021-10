Motorista abastece em posto na avenida Osório de Paiva e foge sem pagar; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais revela o momento em que um motorista foge sem pagar, após abastecer o veículo em um posto de combustíveis na avenida Osório de Paiva, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou imagens da ocorrência por volta das 13h30 dessa sexta-feira (15).

Veja vídeo:

Na ocasião, o veículo HB20 de cor vermelha e sem placa aparece posicionado ao lado da bomba.

Logo após o frentista concluir o abastecimento e devolver a mangueira à bomba, o carro parte em disparada e trafega sobre uma calçada, até desviar na rua mais próxima, à direita.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota enviada ao Sistema Verdes Mares, que o 5º Distrito Policial (5º DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está apurando o furto. As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento vão auxiliar nas investigações.

Por meio da SSPDS, a Polícia Civil ainda alerta para a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO) para a apuração dos casos. O BO pode ser feito presencialmente, ou pelo portal da Delegacia Eletrônica (Deletron), em qualquer horário, em todo o Estado.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2948, do 5º Distrito Policial (3º DP). A Secretaria da Segurança Pública afirma garantir o sigilo e o anonimato.