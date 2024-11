Incêndio atinge vegetação nas proximidades da Arena Castelão neste sábado (9)

Um incêndio atingiu uma área de vegetação na rua Quatro Irmãos, no bairro Boa Vista, em Fortaleza, na tarde deste sábado (9). A fumaça era densa e possível de ser avistada desde o início da avenida Alberto Craveiro, no encontro com a avenida Senador Carlos Jereissati.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), três guarnições das forças de segurança foram acionadas para conter as chamas, além de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

As informações preliminares repassadas pelo CBMCE, o foco do incêndio ocorreu em uma área de "difícil acesso", e as chamas precisaram ser combatidas por via terrestre. Não houve feridos nem demais edificações nos arredores foram atingidas.

O incêndio aconteceu próximo da Arena Castelão, que no início da noite deste sábado, recebe o duelo entre Fortaleza e Vasco pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Não houve alterações no fluxo de veículos no local.