Homenagem surpresa de familiares emociona alunos do 3º ano em escola pública do CE; veja vídeo

"Mente calma, espinha ereta e coração tranquilo". É com esse lema que a Escola Estadual de Educação Profissionalizante Adriano Nobre, em Itapajé, a 128 km de Fortaleza, Ceará, preparou uma surpresa mais que especial para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, que estão prestes a fazer o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (10).

O momento aconteceu nesta sexta-feira (8) e as homenagens iniciaram logo cedo. Após os estudantes finalizarem as aulas do dia, eles foram levados até o auditório da escola, onde assistiram vídeos de ex-alunos que desejavam boa sorte para os pré-vestibulandos.

Mas foi na saída do auditório que tudo aconteceu. Assim que as portas se abriram, palmas e gritos foram ouvidos em alto e bom som: os alunos receberam uma visita surpresa dos próprios familiares, que esperavam na porta da escola. Mães, pais, irmãos e outros parentes seguravam cartazes com fotos, frases de apoio e motivação, além de presentes.

Legenda: Momento fez parte de jornada pedagógica proposta pelos professores junto das famílias Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Os estudantes riram, celebraram e se emocionaram, como relembra Geisa de Lima, uma das alunas homenageadas. "Foi um dos momentos que eu mais me senti tocada na escola", disse.

A jovem afirma que a escola teve um papel fundamental na preparação para o Enem. "Nós não sabemos o que pode acontecer depois da prova, é um momento de muito nervosismo. Mas saber que temos um time de professores ao nosso lado, junto da torcida da nossa família, é muito significativo", relata.

Veja vídeo da surpresa

Veja também Ceará Enem 2024: CE tem 2º maior comparecimento de alunos do Brasil e 100% de concluintes da rede pública

"Caminhar com minhas próprias pernas"

Geisa tem 17 anos e planeja cursar medicina com a nota do exame. Para ela, a prova é muito mais do que um teste de conhecimentos, mas sim o resultado de um esforço iniciado desde o primeiro ano do Ensino Médio. "A escola nos preparou muito para enfrentarmos esse período de dificuldades. Me sinto muito mais segura agora", conta.

Emocionada, a estudante comenta que o apoio da mãe, que é professora, e da irmã, ex-aluna da EEEP Adriano Nobre, foram essenciais para a trajetória até aqui.

"Minha mãe está sempre comigo em tudo. Eu a vi falando do meu potencial, que tudo vai dar certo e que eu não preciso me preocupar, e isso significou ficou muito para mim", relembra.

Legenda: Geisa compartilha do amor da sua mãe, Lindaci de Lima Mota, pela educação Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Perante a prova deste domingo, a estudante se diz disposta e com o coração tranquilo. Ela também reforça a importância que o apoio dos professores, da escola e família significaram na decisão de seguir uma vida em defesa da educação.

"O estudo vai me levar a muitos lugar lugares em que eu vou me sentir realizada. Eu vou construir a minha vida, caminhar com as minhas próprias pernas e realizar os meus sonhos", profetiza.

Veja também Ceará Zoológico de Fortaleza está fechado há 20 meses e segue sem data definida para reabrir Ceará IJF é alvo de ação do MPCE por falta de medicamentos e insumos obrigatórios

Da sala de estar para a sala de aula

As homenagens para os estudantes do terceiro ano não é novidade para a Escola Adriano Nobre. Na verdade, este momento faz parte de um longo processo pedagógico que é iniciado no momento em que os alunos começam a cursar o primeiro ano. E como o diferencial, estão a presença e o apoio incansável das famílias.

"A família cuida deles em casa, mas nós os cuidamos na escola", é o que explica a diretora da instituição, Silvandira Mesquita. Ela relata que a unidade busca se tornar um espaço seguro e tranquilo para os jovens, para que eles possam se esforçar nos estudos, mas criar laços que duram a vida toda.

"Eu sou diretora há 16 anos, mas sempre me emociono com esses momentos. Aqui os pais são muito parceiros dos alunos, eles acompanham essa jornada durante os três anos do ensino médio e não largam a mão, estão sempre ali para apoiá-los", comenta.

Legenda: Gratidão e carinho foram os principais sentimentos relatados por alunos e profissionais da escola Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Silvandira também compartilha outros momentos divertidos que os alunos experienciaram ao longo deste ano. Uma vez, os pais escreveram cartas com palavras de afeto e apoio aos filhos, que receberam os textos através de um correio especial. Em outra oportunidade, as famílias enviaram áudios com frases motivadoras, que foram recebidas com emoção pelos jovens.

Para a diretora, a movimentação da escola é muito importante para lembrar aos estudantes que eles não estão sozinhos.

No momento desta sexta, eu ouvi muitos pais que chegavam nos filhos e diziam: 'Você não está sozinho, essa prova não é a última coisa da sua vida. Vai dar certo, e se não, não iremos deixar você'. Isso me tocou muito, pois é um amor que transforma e marca a vida desses meninos. Eu não poderia ser mais grata por poder proporcionar isso a eles Silvandira Mesquita Diretora da Escola Adriano Nobre

Conheça a escola Adriano Nobre

A EEEP Adriano Nobre há anos se mantém no topo da lista nacional das melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - indicador que mede a qualidade educacional no país. Com mais de 500 alunos matriculados, a escola oferta o ensino técnico profissionalizante conectado ao Ensino Médio.

De acordo com a diretora Silvandira, há 14 anos, todos os alunos que passaram pela unidade de ensino concluíram o ciclo escolar. Atualmente, a escola de rede pública é a única do Brasil a participar de um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre gestão compartilhada.

*Sob a supervisão da jornalista Dahiana Araújo