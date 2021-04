Motorista morre após carro capotar na avenida Alberto Craveiro

Legenda: Motorista morreu após carro que dirigia capotar, no Bairro Castelão Foto: Reprodução/VC Repórter

Um homem de 48 anos morreu após o carro que dirigia capotar, na avenida Alberto Craveiro, no Bairro Dias Macedo, na madrugada deste domingo (4). Não havia outros ocupantes no veículo.

O motorista ficou preso às ferragens do carro e não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Militar.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro à vítima, que faleceu no local do acidente.

Conforme testemunhas, o veículo saiu de controle, colidiu com o canteiro central da avenida e capotou. Não há informações sobre a causa do acidente.