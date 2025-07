Ordem de Serviço para linha do VLT até o Castelão será assinada nesta semana, diz Chagas

O Governo do Ceará assinará, na quinta-feira (24), a Ordem de Serviço para a construção do novo trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que ligará o Aeroporto Internacional de Fortaleza à Arena Castelão. O anúncio foi feito pelo secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, durante almoço com empresários do comércio, na sede da CDL Fortaleza, nesta terça-feira (22).

A obra, orçada em R$ 180 milhões, prevê a construção de um ramal de 12 minutos de duração, com capacidade para transportar até 35 mil passageiros por dia.

A nova extensão partirá da estação Aeroporto, já concluída, e fará parte do traçado da Linha Leste do metrô e do ramal Parangaba-Mucuripe do VLT, consolidando um eixo de mobilidade que cruzará 32 bairros da capital cearense.

Meta é concluir obra antes da Copa Feminina

O secretário destacou que a nova linha tem prazo contratual de 24 meses, mas a determinação do governador Elmano de Freitas é concluir a obra até o fim de 2026. A meta é garantir que o sistema esteja em operação plena antes da Copa do Mundo Feminina de Futebol, marcada para 2027, da qual Fortaleza é uma das sedes já confirmadas pela Fifa.

Segundo Chagas Vieira, o governo estadual também articula para que a capital cearense seja escolhida como cidade da abertura do evento.

“A obra do VLT até o Castelão é estratégica. Vai impulsionar o turismo, facilitar o acesso ao estádio e contribuir com a economia da cidade”, afirmou.

Na ocasião, grandes empresários do comércio cearense dirigiram uma série de elogios a Chagas e à atual gestão estadual por entregas de projetos para o setor, como a reforma da Praça do Ferreira. Também sobraram falas enaltecedoras para o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes.