Caminhão invade loja de ferragens na BR-116, em Fortaleza, e motorista fica ferido

Um caminhão-tanque invadiu uma loja de ferragens localizada às margens da BR-116, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (15). O fato ocorreu por volta das 5h, quando o motorista, para evitar a colisão com outro veículo, perdeu o controle da direção e acabou atingindo o estabelecimento. As informações foram apuradas no local por equipe da TV Verdes Mares.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhoneiro sofreu ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade de saúde da Capital. Apesar do susto, ele passa bem. Pelo horário, o estabelecimento estava fechado, sem funcionários.

Conforme identificação de placa do caminhão, a carga transportada pelo veículo era de produto inflamável.

Veja também Ceará Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava em Maracanaú Ceará Cidade do Ceará viraliza ao se inspirar em Os Simpsons para recriar paisagens locais; veja vídeo

Com o impacto, parte da estrutura da loja ficou destruída, incluindo o teto e a rede elétrica. Equipes da Enel foram acionadas para restabelecer a energia no local.

Prejuízos

O advogado Kaleb Teodoro, representante dos donos da loja, relatou à TV Verdes Mares a preocupação dos empresários com o episódio. "Na manhã de hoje tivemos essa triste surpresa, né? Enfim, são mais percalços que o empresário vem passando diariamente. Já tivemos problema com assalto em três oportunidades, e agora na manhã de hoje este caminhão que invadiu a nossa empresa".

Os prejuízos estão sendo calculados, segundo o representante da loja. "A gente está esperando sanar as correntes elétricas para poder entrar e realmente aferir de fato o que é que tivemos de dano material".

A PRE esteve local do acidente acompanhando o caso e apurando as circunstâncias da colisão.