Cidade do Ceará viraliza ao se inspirar em Os Simpsons para recriar paisagens locais; veja vídeo

Os moradores de Viçosa do Ceará que acompanham a prefeitura nas redes sociais passaram a ver a própria cidade por outro ponto de vista: o de um desenho animado em específico, Os Simpsons.

Isso porque, na última semana, a gestão municipal divulgou um vídeo no qual a paisagem local ganhou os mesmos contornos que os da animação criada pelo americano Matt Groening no fim dos anos 1980.

Neste domingo (14), a publicação feita com o auxílio da inteligência artificial e veiculada no perfil oficial da prefeitura no Instagram já acumulava mais de 120 mil visualizações e aproximadamente 7,8 mil curtidas.

Lugares conhecidos do município localizado na região da Serra da Ibiapaba ganharam a estética de Springfield, localidade fictícia onde a família Simpson vive.

O vídeo apresenta diversos pontos marcantes da cidade, como um dos pórticos de entrada, a Igreja do Céu, a Praça Clóvis Beviláqua, o Sobrado dos Pinho Pessoa, a Igreja Matriz, a Bica do Itacaranha, a Lagoa Pedro II, entre outros ícones do casario local.

E se os seguidores do perfil da administração pensaram que os integrantes da família amarela não iam aparecer, estavam muito enganados. Nessa versão, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie foram, sim, ao interior do Ceará e deram até “tchauzinho”.

'Springfield nordestina'

A peça “The Simpsons in Viçosa”, como a legenda mesmo explicita, faz um questionamento bem-humorado: “Já pensou se Viçosa do Ceará virasse cenário dos Simpsons?”.

“O Homer saboreando uma panelada na praça, a Marge fazendo compras na feira livre, o Bart aprontando na Praça Clóvis Beviláqua com seu skate e a Lisa tocando sax na Igreja do Céu”, continuou o texto.

E concluiu que, se isso acontecesse, seria uma “Springfield nordestina”, “acolhedora, cheia de cultura e com um charme que só Viçosa tem”.

Os usuários da rede social se divertiram nos comentários da publicação. “Viçosa já é linda, em desenho ficou show”, elogiou uma. “Show de criatividade”, destacou outro.

Houve quem criticasse: “Meu sonho que a lagoa fosse dessa cor mesmo”, destacou um comentário. Mas outro sugeriu: “Faltou colocar personalidades cômicas viçosenses”.

Simpsons já 'vieram' ao Brasil?

Na versão original do seriado estadunidense, os Simpsons “estiveram” no Brasil em duas ocasiões, mas — para o azar deles — em nenhuma delas os amarelos pisaram em um dos estados do Nordeste.

A primeira aconteceu em 2002, em um episódio que visitaram o Rio de Janeiro. Em 2014, a família retornou ao país, num episódio que retratou a Copa do Mundo daquele ano, em que Homer chegou a trabalhar como árbitro de futebol.

A apresentadora Xuxa, os ex-jogadores Pelé (morto em 2022) e Ronaldo Fenômeno, assim como menções ao Brasil e aos brasileiros, surgem em outras temporadas, embora essas aparições aconteçam recorrentemente por meio de estereótipos e abordagens negativas.