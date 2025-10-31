Diário do Nordeste
Imagem mostra criação de suínos.

Negócios

Ceará tem 4 dos 10 municípios com o maior rebanho de porcos do Nordeste; veja lista

Ceará tem a maior suinocultura do Nordeste, com 1,3 milhão de porcos.

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de praça Clóvis Beviláqua, em Viçosa do Ceará, onde oito pessoas foram mortas em chacina.

Segurança

Quatro réus vão a júri popular por chacina que deixou 8 mortos em Viçosa do Ceará

Crime ocorreu em junho de 2024 em uma praça pública

Redação 02 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Viçosa do Ceará na releitura inspirada em Os Simpsons

Ceará

Cidade do Ceará viraliza ao se inspirar em Os Simpsons para recriar paisagens locais; veja vídeo

Vídeo acumula mais de 120 mil visualizações

Redação 14 de Setembro de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Vista da cidade Viçosa do Ceará, cercada por vegetação e com céu nublado, transmitindo uma sensação de clima úmido e atmosfera fechada. Viçosa teve mínima de 14,5 °C nesta sexta-feira (4).

Ceará

Cidade do interior registra menor temperatura do ano no Ceará, nesta sexta-feira (4)

A cidade de Viçosa do Ceará, localizada na Serra da Ibiapaba, registrou 14,5 °C entre 6h e 7h da manhã

Redação 04 de Julho de 2025
Dr Pinho

PontoPoder

Morre Doutor Pinho, aos 106 anos, ex-deputado e primeiro a notificar surto de calazar no Ceará

Dono de trajetória política e na área da saúde, ele faria 107 anos em abril

Redação 22 de Fevereiro de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Polícia Civil

Segurança

Suspeito de envolvimento na tentativa de chacina em Viçosa do Ceará é preso pela Polícia Civil

Homem de 26 anos foi localizado e preso em Sobral

Redação 20 de Novembro de 2024
Um rabecão da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil

Segurança

Tentativa de chacina deixa um morto e três feridos em Viçosa do Ceará

Feridos foram levados para Hospital Municipal da cidade

Redação 18 de Novembro de 2024
Foto de acidente entre carro e ônibus

Segurança

Bebê de sete meses morre em acidente entre carro e ônibus em Viçosa do Ceará

O ônibus estava parado em uma via, quando o veículo menor teria perdido o controle e causado a colisão

Redação 15 de Novembro de 2024
