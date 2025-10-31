Ceará tem a maior suinocultura do Nordeste, com 1,3 milhão de porcos.
Crime ocorreu em junho de 2024 em uma praça pública
Vídeo acumula mais de 120 mil visualizações
Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo
A cidade de Viçosa do Ceará, localizada na Serra da Ibiapaba, registrou 14,5 °C entre 6h e 7h da manhã
Dono de trajetória política e na área da saúde, ele faria 107 anos em abril
Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade
Homem de 26 anos foi localizado e preso em Sobral
Feridos foram levados para Hospital Municipal da cidade
O ônibus estava parado em uma via, quando o veículo menor teria perdido o controle e causado a colisão