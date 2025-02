Morre Doutor Pinho, aos 106 anos, ex-deputado e primeiro a notificar surto de calazar no Ceará

Morreu, neste sábado (22), o ex-deputado estadual e farmacêutico Felizardo de Pinho Pessoa Filho, conhecido como “Doutor Pinho”, aos 106 anos. Não há informações sobre as circunstâncias ou a causa da morte.

Atuando na área da saúde, Pinho se notabilizou por ter sido o primeiro profissional no Brasil a notificar um surto de leishmaniose visceral, popularmente chamado de “calazar”. Foi responsável por auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes acometidos pela doença no Ceará.

Além disso, ele foi chefe do serviço médico no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), onde contribuiu na área de doenças endêmicas no estado.

Natural de Viçosa do Ceará, na região da Serra da Ibiapaba, ele também carregou em sua trajetória política cargos como o de vereador e prefeito da sua cidade natal — ocupou esta última posição por duas oportunidades (1951–1955 / 1959–1963).

A morte do ex-parlamentar foi comentada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), que publicou uma nota nas redes sociais lamentando o ocorrido.

“Dr. Pinho deixa um legado de trabalho e dedicação ao povo cearense. Sua contribuição para a política e para a saúde será sempre lembrada com respeito e gratidão”, disse um trecho da publicação de Aldigueri.