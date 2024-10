Morre ex-deputado estadual Coronel Austregésilo, aos 95 anos

O coronel da Polícia Militar do Ceará Francisco Austregésilo Rodrigues Lima faleceu nesta segunda-feira (14) aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ex-deputado estadual, Coronel Austregésilo também ocupou cargos de relevância na Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Ele atuou como Chefe da Casa Militar, Comandante da Cavalaria, além de coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e professor emérito da Academia de Polícia General Edgard Facó.

A morte de Coronel Austregésilo foi informada pela PMCE, que divulgou nota de pesar pelo falecimento do oficial.

"Coronel Austregésilo dedicou mais de 75 anos de sua vida em prol da segurança do povo cearense. Sempre esteve pautado na ética e profissionalismo, sendo extremamente devotado e dedicado à profissão. Exerceu seu ofício com maestria, visando à causa da segurança pública, espelhando gerações de oficiais, sendo exemplo de honestidade e disciplina. Sua partida entristece a todos", diz a nota.

A Casa Militar, vinculada ao Governo do Ceará, também divulgou nota de pesar. "O Oficial ingressou na Polícia Militar do Ceará em 20 de abril de 1945. Foi Chefe da Casa Militar do Ceará entre os anos de 1961 a 1963. A Chefia da Casa Militar se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", diz nota.

O velório acontece na manhã desta terça-feira, com a missa de corpo presente marcada para às 14 horas. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Parque da Paz, localizado no bairro Passaré.