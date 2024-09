Deputada Luana Régia sai de licença por 120 dias; Martinha Brandão assume vaga na Alece

A deputada estadual Luana Régia (Cidadania) solicitou, nesta terça-feira (3), licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), por 120 dias, para tratar de assuntos particulares. Com a saída dela, quem assumiu a titularidade da vaga foi a segunda suplente da Federação PSDB/Cidadania, Martinha Brandão.

A posse de Martinha na Alece foi acompanhada por servidores e sindicalistas da Saúde, pauta a qual ela defende há cerca de 30 anos. Na ocasião, a vereadora Enfermeira Ana Paula (sem partido), irmã da parlamentar, também compareceu à cerimônia.

Veja também PontoPoder Deputado Apóstolo Luiz Henrique sai de licença por 120 dias; Evaldo Costa assume vaga PontoPoder Juliana Lucena tira licença por 120 dias da Alece; Guilherme Sampaio segue como deputado

Martinha Brandão já foi presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde) e, atualmente, está como diretora da instituição. Dessa forma, ela não precisou licenciar-se da atividade sindical para assumir o mandato eletivo, conforme informou a assessoria da parlamentar.

Durante a licença por motivos pessoais, o salário e benefícios do cargo são pagos ao suplente em exercício, e não ao titular licenciado.