Deputado Apóstolo Luiz Henrique sai de licença por 120 dias; Evaldo Costa assume vaga

O deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) solicitou, na segunda-feira (8), licença para tratar de interesse particular, pelo período de 120 dias, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com a saída dele, quem assumiu a titularidade foi segundo suplente do partido, Evaldo Costa, nesta terça (8).

Evaldo é o segundo suplente do Republicanos a assumir o mandato na atual legislatura. No fim de agosto do ano passado, quem saiu para tratar de assuntos particulares foi o deputado David Durand, que cedeu o assento na Casa ao primeiro suplente, Duquinha. O rodízio faz parte de estratégia da legenda para dar oportunidade para os suplentes exercerem o mandato.

Eleito vereador em 2016 pelo PRB, Evaldo Costa ficou na suplência da Câmara Municipal de Fortaleza em 2020 pelo PDT e, em 2022, na suplência da Alece pelo Republicanos.