Deputado Stuart Castro sai de licença por 120 dias e Tomaz Holanda assume cadeira na Alece

Único deputado estadual eleito pelo Avante, Stuart Castro se licenciou, nessa segunda-feira (3), da titularidade do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) por 120 dias. Com a saída de Stuart para tratar de interesses particulares, quem assumiu a cadeira no Parlamento Estadual foi o terceiro suplente do partido, Tomaz Holanda, nesta terça-feira (4).

O primeiro e o segundo suplente do partido informaram que não poderiam tomar posse no cargo, abrindo espaço para Holanda.

Veja também PontoPoder Wagner Lobo retorna à Câmara Municipal de Fortaleza após licença de Veríssimo Freitas PontoPoder Seis vereadores de Fortaleza ficaram de licença por mais de um ano na atual Legislatura

Natural de Fortaleza, Tomaz Holanda iniciou carreira política em 2004, quando foi eleito pela primeira vez como vereador da Capital. De lá para cá, disputou eleições para deputado estadual, federal e prefeito de Quixeramobim, cidade onde tem atuação política.

Em 2014, foi eleito titular do mandato de deputado estadual pelo PPS, mas já tinha assumido uma vaga no Parlamento Estadual em outras oportunidades como suplente em exercício.

Durante a cerimônia de posse nesta terça, ele agradeceu ao seu líder político, Eunício Oliveira (MDB), e aos suplentes do Avante que cederam a vaga, Danilo Lopes e Tam Oliveira.