Wagner Lobo retorna à Câmara Municipal de Fortaleza após licença de Veríssimo Freitas

Foi empossado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), nesta terça-feira (4), o suplente de vereador Wagner Lobo (Mobiliza). O político substitui o vereador Veríssimo Freitas (Agir), que se licenciou, na segunda-feira (3), por 120 dias, em função de interesse particular.

A cerimônia de posse foi realizada na Presidência da Casa, às 9h. Pouco depois, por volta das 10h, o novo membro do Plenário Fausto Arruda participou da sessão legislativa convocada pela Mesa Diretora.

Lobo é natural de Fortaleza, integra o quadro da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e atua como professor especialista em Legislação Militar e Direito Penal para concursos públicos.

No último pleito municipal ele obteve 1.928 votos nas urnas, ficando como segundo suplente do Republicanos, seu antigo partido. Esta é a segunda vez que assume o cargo de vereador. A primeira foi em agosto de 2022, quando substituiu seu ex-correligionário e então vereador Carmelo Neto (hoje deputado do PL).