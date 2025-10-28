Diário do Nordeste
Ceará tem 4 dos 10 municípios com o maior rebanho de porcos do Nordeste; veja lista

Ceará tem a maior suinocultura do Nordeste, com 1,3 milhão de porcos.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:31)
Negócios
Imagem mostra criação de suínos.
Legenda: Mais da metade da criação de suínos do Brasil está concentrada na região Sul.
Foto: Agência Brasil.

Com o maior rebanho de suínos do Nordeste, o Ceará abrange quatro entre as 10 cidades com mais porcos da região. A criação ocorre principalmente no norte do Estado, como na Serra da Ibiapaba.

Viçosa do Ceará lidera o montante do rebanho de porcos no Estado, com 51 mil cabeças. O município perde apenas para São Bento do Una, de Pernambuco, que tem criação de 150 mil porcos. 

Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com a quantidade e o valor da produção de origem animal. O levantamento de 2024 foi divulgado na última semana. 

Também aparecem no ranking da suinocultura nordestina os municípios de Granja (3º lugar), Massapê (5º lugar) e Morada Nova (7º lugar). 

VEJA O RANKING DE MAIOR CRIAÇÃO DE SUÍNOS NO NORDESTE

  1. São Bento do Una (PE) - 150.656
  2. Viçosa do Ceará (CE) - 51.000
  3. Granja (CE) - 49.465
  4. Casa Nova (BA) - 45.423
  5. Massapê (CE) - 43.379
  6. Buíque (PE) - 43.335
  7. Morada Nova (CE) - 41.473
  8. Vargem Grande (MA) - 39.202
  9. Balsas (MA) - 36.508
  10. Nossa Senhora da Glória (SE) - 34.520​

Estado com mais representantes na lista, o Ceará tem 1,3 milhão de cabeças de porco. Em comparação com 2014, o rebanho de suínos cearense cresceu 11,5%. A evolução está um pouco abaixo do crescimento ao nível nacional, que foi de 15,7%.

MAIOR PRODUÇÃO DO NORDESTE

A suinocultura do Ceará é maior do Nordeste desde 2015. Até 2014, a liderança pertencia ao Maranhão, que vem decaindo o rebanho nos últimos anos, com uma queda de 21% nos últimos dez anos. 

A alta na produção cearense está relacionada ao aquecimento do consumo de carne de porco. O abate de suínos teve alta de 41% no segundo trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. 

O Brasil tem 43 milhões de cabeças de porco, com mais de 50% do rebanho concentrado na região Sul. A cidade com maior criação é Toledo, no Paraná, tem 949,9 mil suínos
.

O sudeste, com 7,3 milhões de suínos, é a segunda região com maior criação. Em seguida, estão o Nordeste (6,6 milhões), Centro-Oeste (5,7 milhões) e Norte (1,3 milhões). 

