Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará permanece como 2º maior produtor de tomate do Nordeste pelo 10º ano consecutivo

Expectativa de ultrapassar a Bahia é frustrada pela alta produção do estado baiano em dezembro

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém tomates plantados
Legenda: Tomate é um dos principais produtos agrícolas do Ceará
Foto: Cid Barbosa/Diário do Nordeste

Ceará se manteve na vice-liderança da produção de tomate no Nordeste em 2024, atrás apenas da Bahia, segundo levantamento da Produção Agrícola Municipal (PAM), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O Estado produziu pouco mais de 197 mil toneladas, 6,6% a mais do que em 2023, ano cuja colheita foi de 184,8 mil toneladas. Isso mostra o crescimento constante na produção de tomate no território cearense, mas não o suficiente para tornar o Ceará o maior produtor nordestino do fruto.

O Estado ocupa essa posição desde 2015. Contudo, em novembro do ano passado, havia a estimativa de que poderia assumir o primeiro lugar, já que o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado mensalmente pelo IBGE e que funciona como uma prévia da Produção Agrícola Municipal (PAM), indicava, até novembro de 2024, que a produção na Bahia teria uma queda de 47%.

Em dezembro, no entanto, o território baiano voltou a recuperar fôlego na produção e fechou o ano com produção total de 336,2 mil toneladas. Esse número representa uma ligeira queda de 2% na colheita do Estado na comparação com 2023, mas ainda mantém a Bahia como a maior produtora nordestina de tomate.

Ao nível nacional, as primeiras posições estaduais permanecem inalteradas, com Goiás liderando a produção nacional do fruto, agora com mais de 1,4 milhão de toneladas colhidas, seguido de São Paulo (856,4 mil t) e Minas Gerais (592,9 mil t). A Bahia aparece na quarta posição, e o Ceará, na sexta.

Veja também

teaser image
Negócios

'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

teaser image
Negócios

Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

Guaraciaba do Norte se mantém como uma das 15 maiores produtoras do País

Ao todo, segundo a PAM, 78 municípios no Ceará produziram tomateem 2024. A maior produção é localizada na região da Serra da Ibiapaba, na divisa com o Piauí. No local, estão cidades que concentram a colheita do fruto, em especial Guaraciaba do Norte.

Maior produtor cearense em 2023, o município manteve a posição no ano passado, chegando a 61,5 mil toneladas colhidas, tímida alta de 5,8% na relação com o ano anterior. A importância do tomate na produção agrícola cearense vem sendo notada pelo Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, com participações cada vez maiores na economia local. 

Em relação ao País, Guaraciaba do Norte caiu uma posição, ocupando agora o 12º lugar. Na região Nordeste, fica na quarta colocação, atrás de Ibicoara (BA), Bezerros (PE) e Mucugê (BA).

A coordenadora da seção de Pesquisas Agropecuários do IBGE Ceará, Regina Dias, destaca que a Serra da Ibiapaba reúne condições tão favoráveis ao setor agrícola que conferem ao local a alcunha de polo de horticultura cearense. "Fatores naturais, como a altitude elevada, a qualidade do solo, boa disponibilidade de água e condições climáticas são adequadas ao cultivo das hortaliças", avalia. 

"A consolidação da tomaticultura vem na esteira do desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva, que aumentam a produtividade e a qualidade, bem como o dinamismo na comercialização, tanto para aquisição de insumos pelos produtores como na venda do produto para diversas cidades e estados vizinhos", completa.

Confira lista dos 15 municípios que mais produziram tomate no Brasil em 2024:

Cristalina (GO)

  • Produção (em toneladas): 336 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 169,7 milhões;
  • Posição no País: 1ª

Silvânia (GO)

  • Produção (em toneladas): 203,6 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 230,2 milhões;
  • Posição no País: 2ª

Morrinhos (GO)

  • Produção (em toneladas): 191 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 66,8 milhões;
  • Posição no País: 3ª

Itapeva (SP)

  • Produção (em toneladas): 133,8 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 682,8 milhões;
  • Posição no País: 4ª

Piracanjuba (GO)

  • Produção (em toneladas): 82,1 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 28,7 milhões;
  • Posição no País: 5ª

Ibicoara (BA)

  • Produção (em toneladas): 76 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 114 milhões;
  • Posição no País: 6ª

Jaíba (MG)

  • Produção (em toneladas): 74,1 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 42,7 milhões;
  • Posição no País: 7ª

Bezerros (PE)

  • Produção (em toneladas): 64,8 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 129,6 milhões;
  • Posição no País: 8ª

Guaíra (SP)

  • Produção (em toneladas): 63,7 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 27,1 milhões;
  • Posição no País: 9ª

Vianópolis (GO)

  • Produção (em toneladas): 63 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 204,7 milhões;
  • Posição no País: 10ª

Mucugê (BA)

  • Produção (em toneladas): 62,4 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 188,7 milhões;
  • Posição no País: 11ª

Guaraciaba do Norte (CE)

  • Produção (em toneladas): 61,5 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 154,1 milhões;
  • Posição no País: 12ª

Legenda: A região da Ibiapaba é a principal produtora de tomate no Ceará
Foto: Cid Barbosa

Miguelópolis (SP)

  • Produção (em toneladas): 58,4 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 12,8 milhões;
  • Posição no País: 13ª

Pontalina (GO)

  • Produção (em toneladas): 58 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 20,3 milhões;
  • Posição no País: 14ª

Varjão de Minas (MG)

  • Produção (em toneladas): 57,1 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 30 milhões;
  • Posição no País: 15ª 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto que contém tomates plantados
Negócios

Ceará permanece como 2º maior produtor de tomate do Nordeste pelo 10º ano consecutivo

Expectativa de ultrapassar a Bahia é frustrada pela alta produção do estado baiano em dezembro

Luciano Rodrigues
Há 2 horas
Imagem mostra pessoa marcando números da aposta na cartela de loteria Mega-Sena, cercada por várias apostas e usando um óculos de leitura, com foco na atividade de marcar o bilhete da loteria federal.
Negócios

Loterias do dia pagam até R$ 54 milhões: veja sorteios desta quinta (25/9)

A Mega-Sena é o jogo com maior prêmio desta noite

Carol Melo
25 de Setembro de 2025
Heliponto Camocim
Victor Ximenes

Cidade do Ceará recebe heliponto “verde”, com investimento de R$ 5 milhões

Empreendimento será o primeiro da região de Camocim a operar 24h por dia

Victor Ximenes
25 de Setembro de 2025
Imagem aérea de movimentação de comércio na José Avelino, no Centro de Fortaleza.
Negócios

Veja os investimentos planejados para emprego e renda em Fortaleza até 2029

Planejamento foca em redução da informalidade e autonomia econômica

Mariana Lemos
25 de Setembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3495 e levam mais de R$ 1,1 milhão cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (25)

Redação
24 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (24/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária acumularam

Redação
24 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6003, desta quarta-feira (24/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6003, desta quarta-feira (24/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6835, desta quarta-feira (24/09); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6835, desta quarta-feira (24/09); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3495, desta quarta-feira (24/09); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3495, desta quarta-feira (24/09); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2864 de hoje, quarta-feira, 24/09; prêmio é de R$ 11,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2864 de hoje, quarta-feira, 24/09; prêmio é de R$ 11,8 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2864 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 11,8 milhões.

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2827 – Sorteio de quarta-feira, 24/09; Prêmio de R$ 6,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2827 – Sorteio de quarta-feira, 24/09; Prêmio de R$ 6,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2827 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 750 - Sorteio de quarta-feira, 24/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 750 - Sorteio de quarta-feira, 24/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 750 em 24/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 288 de hoje 24/09; prêmio é de R$ 163,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 288 de hoje 24/09; prêmio é de R$ 163,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (24/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (24/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
24 de Setembro de 2025
bnb
Victor Ximenes

Banco do Nordeste lançará licitação para programas de microcrédito

Processo licitatório vai selecionar empresas para operacionalizar programas de microcrédito

Victor Ximenes
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra construção abandonada, provavelmente corroída pela maresia, e escombros na Praia do Futuro, próximo de faixa de areia. À esquerda, é possível ver um pedaço do mar.
Ingrid Coelho

Obras da Dessal devem começar em outubro; Cagece recebe cessão de uso do terreno

De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras

Ingrid Coelho
24 de Setembro de 2025
Victor Ximenes

Busca por seguro de motos no Ceará cresce em 2025, diz Serasa

Quase um terço dos proprietários de motocicletas no Ceará ganham até 1 salário mínimo

Victor Ximenes
24 de Setembro de 2025
Volante da loteria + Milionária
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios desta quarta-feira (24/9)

Jogadores concorrem a prêmios de até R$ 11,8 milhões nesta data

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagem em plano aberto mostra esteiras de cargas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Também aparece um caminhão à direita e um ao centro da imagem, além de alguns ônibus à esquerda.
Ingrid Coelho

Por que estas três cidades apresentam a maior eficiência na gestão fiscal no Ceará?

Apenas uma cidade registrou nota máxima entre 181 cidades cearenses analisadas

Ingrid Coelho
24 de Setembro de 2025
Pessoa comendo melancia amarela ao fundo com fruta em primeiro plano
Negócios

Produtores de Aracati iniciam 1ª produção de melancia amarela do Estado; veja detalhes

A nova cultura agrícola deve ajudar a movimentar a agricultura familiar da cidade

Paloma Vargas
24 de Setembro de 2025
Mulher no ambiente de trabalho. Ela está com uma mão no queixo e com o rosto de insatisfação. É uma mulher branca, tem cabelos lisos e negros e usa camisa social branca.
Delania Santos

Você domina a conversa ou está sendo ignorado? Saiba a diferença

Delania Santos
24 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quinta (23/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte

Redação
23 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2298 de hoje, 23/09; prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2298 de hoje, 23/09; prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1119 de hoje, 23/09; prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1119 de hoje, 23/09; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6834, desta terça-feira (23/09); prêmio é de R$ 4,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6834, desta terça-feira (23/09); prêmio é de R$ 4,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2918 desta terça-feira (23/09); prêmio é de R$ 48,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2918 desta terça-feira (23/09); prêmio é de R$ 48,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3494, desta terça-feira (23/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3494, desta terça-feira (23/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Imagem de avião da Latam sobrevoando uma cidade
Igor Pires

E2 da Latam pode ampliar em até 80% os destinos domésticos em Fortaleza

Igor Pires
23 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (23/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025