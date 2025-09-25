Ceará permanece como 2º maior produtor de tomate do Nordeste pelo 10º ano consecutivo

O Ceará se manteve na vice-liderança da produção de tomate no Nordeste em 2024, atrás apenas da Bahia, segundo levantamento da Produção Agrícola Municipal (PAM), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Estado produziu pouco mais de 197 mil toneladas, 6,6% a mais do que em 2023, ano cuja colheita foi de 184,8 mil toneladas. Isso mostra o crescimento constante na produção de tomate no território cearense, mas não o suficiente para tornar o Ceará o maior produtor nordestino do fruto.

O Estado ocupa essa posição desde 2015. Contudo, em novembro do ano passado, havia a estimativa de que poderia assumir o primeiro lugar, já que o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado mensalmente pelo IBGE e que funciona como uma prévia da Produção Agrícola Municipal (PAM), indicava, até novembro de 2024, que a produção na Bahia teria uma queda de 47%.

Em dezembro, no entanto, o território baiano voltou a recuperar fôlego na produção e fechou o ano com produção total de 336,2 mil toneladas. Esse número representa uma ligeira queda de 2% na colheita do Estado na comparação com 2023, mas ainda mantém a Bahia como a maior produtora nordestina de tomate.

Ao nível nacional, as primeiras posições estaduais permanecem inalteradas, com Goiás liderando a produção nacional do fruto, agora com mais de 1,4 milhão de toneladas colhidas, seguido de São Paulo (856,4 mil t) e Minas Gerais (592,9 mil t). A Bahia aparece na quarta posição, e o Ceará, na sexta.

Guaraciaba do Norte se mantém como uma das 15 maiores produtoras do País

Ao todo, segundo a PAM, 78 municípios no Ceará produziram tomateem 2024. A maior produção é localizada na região da Serra da Ibiapaba, na divisa com o Piauí. No local, estão cidades que concentram a colheita do fruto, em especial Guaraciaba do Norte.

Maior produtor cearense em 2023, o município manteve a posição no ano passado, chegando a 61,5 mil toneladas colhidas, tímida alta de 5,8% na relação com o ano anterior. A importância do tomate na produção agrícola cearense vem sendo notada pelo Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, com participações cada vez maiores na economia local.

Em relação ao País, Guaraciaba do Norte caiu uma posição, ocupando agora o 12º lugar. Na região Nordeste, fica na quarta colocação, atrás de Ibicoara (BA), Bezerros (PE) e Mucugê (BA).

A coordenadora da seção de Pesquisas Agropecuários do IBGE Ceará, Regina Dias, destaca que a Serra da Ibiapaba reúne condições tão favoráveis ao setor agrícola que conferem ao local a alcunha de polo de horticultura cearense. "Fatores naturais, como a altitude elevada, a qualidade do solo, boa disponibilidade de água e condições climáticas são adequadas ao cultivo das hortaliças", avalia.

"A consolidação da tomaticultura vem na esteira do desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva, que aumentam a produtividade e a qualidade, bem como o dinamismo na comercialização, tanto para aquisição de insumos pelos produtores como na venda do produto para diversas cidades e estados vizinhos", completa.

Confira lista dos 15 municípios que mais produziram tomate no Brasil em 2024:

Cristalina (GO)

Produção (em toneladas): 336 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 169,7 milhões;

Posição no País: 1ª

Silvânia (GO)

Produção (em toneladas): 203,6 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 230,2 milhões;

Posição no País: 2ª

Morrinhos (GO)

Produção (em toneladas): 191 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 66,8 milhões;

Posição no País: 3ª

Itapeva (SP)

Produção (em toneladas): 133,8 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 682,8 milhões;

Posição no País: 4ª

Piracanjuba (GO)

Produção (em toneladas): 82,1 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 28,7 milhões;

Posição no País: 5ª

Ibicoara (BA)

Produção (em toneladas): 76 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 114 milhões;

Posição no País: 6ª

Jaíba (MG)

Produção (em toneladas): 74,1 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 42,7 milhões;

Posição no País: 7ª

Bezerros (PE)

Produção (em toneladas): 64,8 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 129,6 milhões;

Posição no País: 8ª

Guaíra (SP)

Produção (em toneladas): 63,7 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 27,1 milhões;

Posição no País: 9ª

Vianópolis (GO)

Produção (em toneladas): 63 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 204,7 milhões;

Posição no País: 10ª

Mucugê (BA)

Produção (em toneladas): 62,4 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 188,7 milhões;

Posição no País: 11ª

Guaraciaba do Norte (CE)

Produção (em toneladas): 61,5 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 154,1 milhões;

Posição no País: 12ª

Legenda: A região da Ibiapaba é a principal produtora de tomate no Ceará Foto: Cid Barbosa

Miguelópolis (SP)

Produção (em toneladas): 58,4 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 12,8 milhões;

Posição no País: 13ª

Pontalina (GO)

Produção (em toneladas): 58 mil t;

Valor da produção (em R$): R$ 20,3 milhões;

Posição no País: 14ª

Varjão de Minas (MG)