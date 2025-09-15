Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

Protagonismo do Estado vem sendo conquistado aos poucos

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém trabalhador carregando banana em cacho no interior do Ceará
Legenda: Bananais do Ceará ganham mais destaque na produção nacional
Foto: Divulgação

O cultivo de banana no Brasil vem, gradualmente, conquistando uma fatia mais expressiva do Ceará. Em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, está o maior destaque cearense na produção dessa fruta no Estado.

Em 2024, o município foi o 11º município do Brasil que mais colheu banana em cacho, mais de 82,7 mil toneladas. Na região Nordeste, ocupou a quarta posição. Santa Maria da Boa Vista (PE), Bom Jesus da Lapa (BA) e Vicência (PE) estão na frente.

No comparativo com 2023, a produção em Limoeiro do Norte cresceu 46,3%. O protagonismo da cidade ocorre desde 2021, quando o município desbancou Missão Velha e se tornou o maior produtor de banana no Ceará. Desta vez, o território do Vale do Jaguaribe obteve a melhor posição nacional.

Os dados foram divulgados na quinta-feira (11) na Produção Agrícola Municipal de 2024 (PAM), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com exceção do Sul, todas as demais regiões brasileiras estão representadas nas primeiras posições, evidenciando a alta distribuição geográfica da produção da fruta. O estudo aponta ainda que todos os estados brasileiros realizam o cultivo da banana.

Veja também

teaser image
Negócios

'Capital da Mandioca do Ceará' volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

teaser image
Negócios

Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

teaser image
Negócios

Paraipaba perde o posto de maior produtora de coco do Brasil para cidade de Pernambuco

Cresce a produção cearense da fruta

No comparativo com 2023, a PAM mostra que a produção de banana no território cearense subiu 14,3%, chegando a 481,4 mil toneladas. Isso deixa o Estado na 6ª posição nacional e em terceiro no Norte e Nordeste.

Nacionalmente, São Paulo é o principal produtor de banana em cacho, com 963,6 mil toneladas colhidas ano passado. As maiores lavouras do País da fruta estão localizadas, além do território paulista, em Minas Gerais (847,7 mil toneladas) e Bahia (839,4 mil toneladas). 

A coordenadora da seção de Pesquisas Agropecuários do IBGE Ceará, Regina Dias, avalia alguns fatores que contribuíram para a alta da produção de banana no Ceará, em especial a valorização no preço da fruta no mercado consumidor cearense no ano passado.

"Houve melhoria da disponibilidade hídrica, valorização maior do produto em 2024, expresso no preço elevado praticamente em todos os meses do ano, impulsionado pela demanda elevada e constante em nosso Estado e melhoria na infraestrutura de comercialização", argumenta a especialista.

Veja a lista dos 15 municípios que mais produziram banana no Brasil em 2024:

Santa Maria da Boa Vista (PE)

  • Produção (em toneladas): 210 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 378 milhões;
  • Posição no País: 

Medicilândia (PA)

  • Produção (em toneladas): 158 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 351,4 milhões;
  • Posição no País: 

Corupá (SC)

  • Produção (em toneladas): 153,1 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 324,7 milhões;
  • Posição no País: 

Luiz Alves (SC)

  • Produção (em toneladas): 147,9 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 295,8 milhões;
  • Posição no País: 

Jaíba (MG)

  • Produção (em toneladas): 143,4 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 427,3 milhões;
  • Posição no País: 

Bom Jesus da Lapa (BA)

  • Produção (em toneladas): 133,1 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 259,5 milhões;
  • Posição no País: 

Cajati (SP)

  • Produção (em toneladas): 128,8 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 270,4 milhões;
  • Posição no País: 

Eldorado (SP)

  • Produção (em toneladas): 108,1 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 227 milhões;
  • Posição no País: 

Sete Barras (SP)

  • Produção (em toneladas): 104,6 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 219,6 milhões;
  • Posição no País: 

Vicência (SP)

  • Produção (em toneladas): 90 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 172,8 milhões;
  • Posição no País: 10ª

Foto que contém bananal no Ceará
Legenda: Bananas no interior do Ceará começam a ganhar maior protagonismo nacional
Foto: Antônio Rodrigues/Diário do Nordeste

Limoeiro do Norte (CE)

  • Produção (em toneladas): 82,7 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 165,1 milhões;
  • Posição no País: 11ª

Jacupiranga (SP)

  • Produção (em toneladas): 79,6 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 167,3 milhões;
  • Posição no País: 12ª

Guaratuba (PR)

  • Produção (em toneladas): 76,8 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 123,4 milhões;
  • Posição no País: 13ª

Registro (SP)

  • Produção (em toneladas): 67,6 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 142,1 milhões;
  • Posição no País: 14ª

Delfinópolis (MG)

  • Produção (em toneladas): 65,5 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 240,1 milhões;
  • Posição no País: 15ª

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (15/9)

Seis jogos são sorteados nesta data. Os valores dos prêmios variam e o mais alto deles é o de R$ 10,6 milhões

Carol Melo
Há 20 minutos
foto de candidato preenchendo prova com caneta preta
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (15)

Há oportunidades para Capital e interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 10 mil

Redação
Há 40 minutos
Vista aérea do Polo Químico de Guaiúba
Negócios

Polo Químico de Guaiúba capta R$ 120 milhões em investimentos em três anos

Ao todo, oito indústrias estão em funcionamento e seis em construção

Paloma Vargas
Há 41 minutos
Foto que contém trabalhador carregando banana em cacho no interior do Ceará
Negócios

Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

Protagonismo do Estado vem sendo conquistado aos poucos

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça
Ingrid Coelho

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Ingrid Coelho
14 de Setembro de 2025
Imagem de uma pessoa fazendo uma prova para matéria sobre concurso público aberto em Morrinhos
Papo Carreira

Prefeitura de Morrinhos abre 459 vagas para cargos em mais de 35 áreas; confira detalhes

Inscrições seguem até o dia 6 de outubro

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem de um bilhete da mega-sena para matéria sobre aposta vencedora no Ceará
Negócios

Bolão de Cascavel, Interior do Ceará, leva prêmio de R$ 124,6 mil da Mega-Sena 2914

Bilhete acertou cinco números do concurso sorteado na noite de sábado (13)

Redação
14 de Setembro de 2025
salitre
Negócios

'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais

Luciano Rodrigues
14 de Setembro de 2025
avião em fortaleza
Igor Pires

Latam pode operar voos em Campina Grande; negociações com Governo da Paraíba estão em curso

A informação foi repassada à coluna pelo head de Assuntos Públicos da companhia

Igor Pires
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Foto aérea da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Complexo do Pecém
Negócios

Ceará recebe propostas de 5 empresas globais e pode tornar-se um dos maiores polos de data centers no Brasil

Novos empreendimentos de 'hiperescala' devem ser adaptados às novas demandas de inteligência artificial

Mariana Lemos
13 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta sexta (12/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam

Redação
12 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas da Loretias Caixa
Negócios

Aposta de SP acerta 15 dezenas da Lotofácil 3485 e leva mais de R$ 1,3 milhão

Sete apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2822 – Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2822 – Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2822 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3485, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3485, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2859 de hoje, sexta-feira, 12/09; prêmio é de R$ 8,6 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2859 de hoje, sexta-feira, 12/09; prêmio é de R$ 8,6 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2859 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,6 milhões.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 745 - Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 950 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 745 - Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 745 em 12/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Avião da Latam decolando
Igor Pires

Latam vai ampliar em 10% voos de alta estação no Ceará em 2026

Ampliação em número de voos se dará na alta estação, nos meses de janeiro e fevereiro

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto que contém o cultivo de batata-doce
Negócios

Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

Foram 107 mil toneladas produzidas

Luciano Rodrigues
12 de Setembro de 2025
Lagoar Terra Brasilis
Victor Ximenes

Aquiraz ganhará condomínio de R$ 200 milhões ao lado do Parque Arvorar

Empreendimento ofertará 550 lotes em área que ganhou efervescência após abertura do parque temático

Victor Ximenes
12 de Setembro de 2025
Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto
Negócios

Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto

Concessionária reúne modelos híbridos, elétricos e utilitários, fortalecendo a presença da KIA no Nordeste

Agência de Conteúdo DN
12 de Setembro de 2025
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (12/9)

Maior prêmio entre os concursos é de R$ 8,6 milhões

Carol Melo
12 de Setembro de 2025
Pessoa apostando na loteria
Negócios

Aposta única do Rio de Janeiro leva prêmio de mais de R$ 53 milhões da Mega-Sena 2913

No Ceará, aposta simples de Senador Pompeu acertou cinco dezenas e foi premiada

Redação
11 de Setembro de 2025