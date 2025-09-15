Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

O cultivo de banana no Brasil vem, gradualmente, conquistando uma fatia mais expressiva do Ceará. Em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, está o maior destaque cearense na produção dessa fruta no Estado.

Em 2024, o município foi o 11º município do Brasil que mais colheu banana em cacho, mais de 82,7 mil toneladas. Na região Nordeste, ocupou a quarta posição. Santa Maria da Boa Vista (PE), Bom Jesus da Lapa (BA) e Vicência (PE) estão na frente.

No comparativo com 2023, a produção em Limoeiro do Norte cresceu 46,3%. O protagonismo da cidade ocorre desde 2021, quando o município desbancou Missão Velha e se tornou o maior produtor de banana no Ceará. Desta vez, o território do Vale do Jaguaribe obteve a melhor posição nacional.

Os dados foram divulgados na quinta-feira (11) na Produção Agrícola Municipal de 2024 (PAM), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com exceção do Sul, todas as demais regiões brasileiras estão representadas nas primeiras posições, evidenciando a alta distribuição geográfica da produção da fruta. O estudo aponta ainda que todos os estados brasileiros realizam o cultivo da banana.

Cresce a produção cearense da fruta

No comparativo com 2023, a PAM mostra que a produção de banana no território cearense subiu 14,3%, chegando a 481,4 mil toneladas. Isso deixa o Estado na 6ª posição nacional e em terceiro no Norte e Nordeste.

Nacionalmente, São Paulo é o principal produtor de banana em cacho, com 963,6 mil toneladas colhidas ano passado. As maiores lavouras do País da fruta estão localizadas, além do território paulista, em Minas Gerais (847,7 mil toneladas) e Bahia (839,4 mil toneladas).

A coordenadora da seção de Pesquisas Agropecuários do IBGE Ceará, Regina Dias, avalia alguns fatores que contribuíram para a alta da produção de banana no Ceará, em especial a valorização no preço da fruta no mercado consumidor cearense no ano passado.

"Houve melhoria da disponibilidade hídrica, valorização maior do produto em 2024, expresso no preço elevado praticamente em todos os meses do ano, impulsionado pela demanda elevada e constante em nosso Estado e melhoria na infraestrutura de comercialização", argumenta a especialista.

Veja a lista dos 15 municípios que mais produziram banana no Brasil em 2024:

Santa Maria da Boa Vista (PE)

Produção (em toneladas): 210 mil t;

210 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 378 milhões;

R$ 378 milhões; Posição no País: 1ª

Medicilândia (PA)

Produção (em toneladas): 158 mil t;

158 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 351,4 milhões;

R$ 351,4 milhões; Posição no País: 2ª

Corupá (SC)

Produção (em toneladas): 153,1 mil t;

153,1 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 324,7 milhões;

R$ 324,7 milhões; Posição no País: 3ª

Luiz Alves (SC)

Produção (em toneladas): 147,9 mil t;

147,9 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 295,8 milhões;

R$ 295,8 milhões; Posição no País: 4ª

Jaíba (MG)

Produção (em toneladas): 143,4 mil t;

143,4 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 427,3 milhões;

R$ 427,3 milhões; Posição no País: 5ª

Bom Jesus da Lapa (BA)

Produção (em toneladas): 133,1 mil t;

133,1 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 259,5 milhões;

R$ 259,5 milhões; Posição no País: 6ª

Cajati (SP)

Produção (em toneladas): 128,8 mil t;

128,8 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 270,4 milhões;

R$ 270,4 milhões; Posição no País: 7ª

Eldorado (SP)

Produção (em toneladas): 108,1 mil t;

108,1 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 227 milhões;

R$ 227 milhões; Posição no País: 8ª

Sete Barras (SP)

Produção (em toneladas): 104,6 mil t;

104,6 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 219,6 milhões;

R$ 219,6 milhões; Posição no País: 9ª

Vicência (SP)

Produção (em toneladas): 90 mil t;

90 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 172,8 milhões;

R$ 172,8 milhões; Posição no País: 10ª

Legenda: Bananas no interior do Ceará começam a ganhar maior protagonismo nacional Foto: Antônio Rodrigues/Diário do Nordeste

Limoeiro do Norte (CE)

Produção (em toneladas): 82,7 mil t;

82,7 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 165,1 milhões;

R$ 165,1 milhões; Posição no País: 11ª

Jacupiranga (SP)

Produção (em toneladas): 79,6 mil t;

79,6 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 167,3 milhões;

R$ 167,3 milhões; Posição no País: 12ª

Guaratuba (PR)

Produção (em toneladas): 76,8 mil t;

76,8 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 123,4 milhões;

R$ 123,4 milhões; Posição no País: 13ª

Registro (SP)

Produção (em toneladas): 67,6 mil t;

67,6 mil t; Valor da produção (em R$): R$ 142,1 milhões;

R$ 142,1 milhões; Posição no País: 14ª

Delfinópolis (MG)