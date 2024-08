Cearense maior exportador de banana à Europa celebra 30 anos

Edson Brok, sócio majoritário da Nordeste Vegetais, que produz na Chapada do Apodi e exporta para a Europa banana nanica, a mais consumida pelo mercado europeu, está a celebrar nesta semana os primeiros 20 anos de atividade de sua empresa, cuja fazenda de produção está localizada na geografia do município de Quixeré, na Chapada do Apodi, dentro do Distrito Irrigado Jaguaribe-Apodi (Dirja).

Brok disse à coluna que, semanalmente, a Nordeste Vegetais exporta para a Europa 30 contêineres de 30 pés cada um, cheios de banana para o mercado europeu. A exportação é feita pelos portos do Mucuripe e Pecém.

Os 320 funcionários da empresa operam no corte dos cachos (cada cacho tem de 10 a 12 pencas) de banana, que são pendurados em linhas que os transportam desde o bananeiral até a packing house, onde se realizam os seguintes processos: recebimento, pré-classificação, classificação, pré-lavagem e lavagem, corte, sanitização e enxágue, pesagem, selagem e etiquetagem (que contém informações nutricionais e de rastreabilidade), embalagem e paletização.

Neste ano, a Nordeste Vegetais fez a doação de 25 toneladas de suas bananas para as vítimas das inundações do Rio Grande do Sul. A doação foi recebida e distribuída pelo Sesc gaúcho por meio do programa Mesa Brasil.