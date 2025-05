Maior produtor de banana do Ceará investe R$ 15 milhões em centro de distribuição em Quixeré

O Sítio Barreiras, um dos maiores produtores de bananas prata e nanica do Ceará, investiu R$ 15 milhões para a construção de novo centro de distribuição de beneficiamento e armazenamento das frutas em Quixeré, no interior do Ceará.

O empreendimento deve ser inaugurado em julho, após um ano de obras, com capacidade de processar mil toneladas de banana por semana.

Fábio Régis, CEO do Sítio Barreiras, destaca que o investimento em tecnologia busca melhorar a qualidade das frutas que chegam aos consumidores no supermercado. O empresário participou do Água Innovation, evento realizado em Limoeiro do Norte voltado a produtores de banana, leite e camarão.

A função do hub logístico é processar e maturar as frutas de forma controlada, por meio de equipamentos de refrigeração importados da Holanda.

“São estruturas que podem receber a fruta com muito mais qualidade. Com esse tipo de equipamento, que é o mais moderno que existe hoje no mundo, há um controle de maturação para que as frutas cheguem 'perfeitas' no ponto de venda”, afirma.

Processamento de bananas

O hub de Quixeré tem capacidade para processar as bananas consumidas em todo o Ceará e no Rio Grande do Norte. O reforço logístico busca atenuar um dos principais gargalos do Sítio Barreiras: a integração entre produção e distribuição.

“Muitas vezes a produção acontece bem, mas o beneficiamento não é adequado ou o transporte não é feito de forma boa. A integração da cadeia é o maior desafio, fazer com que haja fluidez no processo desde a produção até o ponto de venda lá dentro do supermercado”, aponta.

Com o aprimoramento da cadeia, a expectativa é que o Sítio Barreira atinja um potencial maior de comercialização e de valor agregado.

“A fruta vai chegar melhor no consumidor final, gerando uma percepção de valor melhor da banana em relação a outras frutas, porque os clientes têm uma diversidade muito grande, se a banana não estiver bem amadurecida, com boa aparência, ela vai ser preterida”, avalia o empresário.

Com 28 anos de história, a empresa gere toda a cadeia da banana, da produção à distribuição aos mercados. A expectativa é de crescimento de 30% da produção em 2025, devido ao investimento em áreas em operação e novos pontos de plantio.

O principal polo de produção da fruta no Ceará está em Missão Velha. Há também unidades de produção na Bahia, em Sátiro Dias e Vale do Juliana.

PRODUÇÃO DE TOMATE SEGUE EM DESENVOLVIMENTO

Além da produção consolidada de bananas, o Sítio Barreiras investiu R$ 1,6 milhão para começar uma produção de tomates em Juazeiro do Norte, no Cariri.

A expansão da oferta de produtos agrícolas foi anunciada em 2023 e segue em fase de desenvolvimento de tecnologia.

“Temos um hectare de estufas e atendemos somente a região do Cariri, onde a fazenda está localizada. Ainda não temos escala, mas é um momento de desenvolvimento de tecnologia, para depois partirmos para algo mais volumoso”, explica Fábio Régis.

Avanços significativos na produção tomateira devem ocorrer apenas nos próximos anos, já que os focos do Sítio Barreiras a curto prazo seguem em aprimorar a cadeia da banana, segundo o empresário.

O Sítio Barreiras também atua, desde 2019, na cultura do cacau com a produção de amêndoas especiais. A produção é voltada para o mercado de chocolate gourmet.