Alvoar, dona da Betânia, vai investir mais R$ 15 milhões em um ano no Ceará

O Grupo Alvoar, dono da famosa marca Betânia e outras como Embaré e Camponesa, está ampliando investimentos no Ceará.

Em entrevista ao Diário do Nordeste durante visita às instalações da Alvoar em Morada Nova, o CEO Bruno Girão revelou que foram investidos R$ 15 milhões no último ano e devem ser aportados mais R$ 15 milhões nos próximos 12 meses.

Um dos focos dos investimentos é em tanques de refrigeração para diminuir o intervalo entre a ordenha do leite e o resfriamento, segundo Girão. Já foram aportados pela empresa cerca de R$ 6 milhões em tanques no último ano e, para este ano, a previsão é investir R$ 10 a R$ 12 milhões em resfriamento.

Com os aportes, o grupo pretende reduzir também o custo com transporte, já que seria reduzida a frequência de coleta do leite nas fazendas.

"Esse investimento precisa vir coordenado com a capacidade de produção. Dentro de uma região, a gente tenta adensar a distribuição de tanques para facilitar a coleta, mas para isso é preciso ter produtores que tenham aumentado a capacidade", diz Girão.

A Alvoar é a quinta maior empresa de lácteos do País, com faturamento bruto de R$ 5,2 bilhões em 2024, sete fábricas e 21 centros de distribuição. O grupo gera 4,5 mil empregos diretos e tem parceria com 5 mil famílias de produtores.