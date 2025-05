Exame de amostras em Salitre dá negativo e Ceará segue livre da gripe aviária, diz Governo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) concluiu que o Ceará segue livre da gripe aviária. Desde o início deste mês de maio, a pasta investigava um caso suspeito em Salitre, na Região do Cariri, em um quintal com criação de subsistência — não se tratava de uma granja comercial.

O laudo laboratorial foi entregue pelo Governo Federal à Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adagri) nesta quarta-feira (21). "Os cearenses podem se tranquilizar, pois o Estado continua livre da influenza aviária", afirmou o presidente do órgão, Elmo Aguiar.

Segundo o gestor, também foram analisadas 20 aves silvestres e de criações de subsistência com a mesma suspeita. "Em todas elas, realizamos coleta e encaminhamos ao laboratório oficial do Ministério. Em todas, as amostras foram negativas", ressaltou ele.

Sobre o caso específico de Salitre, foram coletadas amostras de sangue e swab de traqueia e cloaca para identificar possíveis infecções pelo vírus causador da influenza.

Medidas de prevenção

Apesar de o exame ter dado negativo, a Adagri reforça que criadores adotem medidas rigorosas para evitar a entrada da doença em suas propriedades.

A agência orienta que as aves sejam adquiridas apenas em locais devidamente registrados por ela e que o transporte dos animais seja acompanhado da Guia de Trânsito Animal (GTA). Também é recomendado que sejam adotadas práticas de biosseguridade nas granjas.

O órgão lembra ainda que a influenza aviária não é transmitida pelo consumo de frango, carne ou ovos. "O risco de transmissão para seres humanos é considerado baixo e restrito até mesmo para pessoas que têm contato direto e intenso com aves doentes", pontuou.

Gripe aviária no Brasil

A influenza aviária é uma doença viral altamente transmissível que afeta diferentes espécies de aves domésticas e silvestres. Ocasionalmente, a patologia atinge mamíferos como gatos, cães, ratos, cavalos, suínos e até mesmo o homem.

No Brasil, o Mapa faz o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados. Neste ano, até o fechamento desta matéria, foram identificados dois focos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no País, ambos no Rio Grande do Sul.