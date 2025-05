Com turismo aquecido, número de agências de viagem cresce 70% no Ceará

O mercado de turismo no Ceará está aquecido. Prova disso é o crescimento no número das agências de viagem. Só no primeiro trimestre deste ano foram 135 empreendimentos deste tipo abertos no estado.

O valor é 70,9% maior do que no mesmo período de 2024, quando houve a abertura de 79 agências, ou seja, foram 56 empresas a mais. Em 2024, o Ceará totalizou 807 agências de turismo.

Os dados são da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE). Eles foram obtidos por meio do Cadastur (sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo) do Ministério do Turismo a pedido do Diário do Nordeste.

Conforme José Valdo Mesquita, coordenador de Qualificação dos Destinos e Produtos Turísticos da Setur-CE, o crescimento de 70,9% reflete não apenas o bom momento do setor, como também é um indicativo positivo de formalização, qualificação e organização do setor de agências de turismo.

"Além disso, também aponta o fortalecimento da governança turística no Ceará, com ações coordenadas entre Estado, municípios e parceiros institucionais".

Ele aponta o aumento da demanda turística, com destaque para o turismo de experiência e regional e novos roteiros e destinos em crescimento no interior do Estado, como pontos positivos nesse processo.

Sobre o Cadastur, Mesquita revela que são feitas ações de mobilização e sensibilização para incentivar o registro das empresas no cadastro brasileiro. Para isso, a Setur tem feito eventos presenciais, visitas técnicas e atendimentos personalizados aos empresários.

O especialista aponta que são muitas as vantagens do cadastro, como a possibilidade de participar de feiras e eventos oficiais, receber capacitações, ter acesso a crédito via bancos públicos e uma maior visibilidade institucional.

Ele também aponta parcerias, como a do Sebrae/CE, oferecendo consultorias gratuitas, auxílio no processo de formalização e inclusão em projetos de regionalização e qualificação, como parte positiva deste processo de formalização dos empreendimentos em turismo.

Negócio tem 5 meses e previsão de expandir

Empreendedor há 7 anos, Wesley Rabelo, 35 anos, viu no ramo do turismo uma forma de diversificar a sua renda. Em novembro do ano passado, ele abriu a WR Viagens, com escritório na Lagoa Redonda, em Fortaleza.

Com apenas 5 meses de trabalho, ele já pensa em expandir o negócio com mais serviços ofertados até o fim deste ano.

Ele explica que atualmente se tornou especializado na venda de passagens áreas com até 70% de desconto. "Esse é um mercado concorrido, mas que todos conseguem trabalhar e lucrar".

Turismo religioso é nicho com potencial

Gilcivania Pinheiro, 29 anos, é professora e enfermeira intensivista, mas em outubro do ano passado, acompanhada pelo marido, ambos Carmelitas Descalços Seculares, organizou o seu primeiro grupo de viagem, a peregrinação Carmelitana - Espanha e França, que esgotou em 3 meses.

Com foco em turismo religioso, ela conta que desde então seu trabalho vem crescendo muito rápido por "ainda haver poucas agências pequenas nesse nicho aqui no estado".

Legenda: Turistas do Ceará na trilha chamada marcha Teresiana, na Espanha Foto: Arquivo Pessoal

Em janeiro deste ano, ela registrou a agência Descalços pelo Mundo, situada no bairro Papicu. "Mas já emitíamos passagens aéreas, organizávamos roteiros e viagens em grupos menores há uns 2 anos para as pessoas mais próximas. Nossa experiência é mais prática que formativa, mas pretendemos nos especializar na área do turismo".

Pergunta sobre como surgiu essa vontade de trabalhar com o turismo, Gilcivania diz que foram dois os impulsos que os fizeram olhar para este mercado.

"Nossa paixão por viajar e descobrir a beleza de lugares novos e também por um desejo de trabalhar com algo que proporcionasse a realização de sonhos às pessoas de forma mais acessível, sobretudo no nicho bem mais delimitado que resolvemos trabalhar que são as peregrinações religiosas".

Ela explica que por conta dos preços que pratica serem mais acessíveis do que das grandes agências, mesmo no começo, estão conseguindo uma boa adesão de clientes.

"Muitos dos nossos peregrinos nunca tinham pensado em viajar por suas condições financeiras limitadas e através da Descalços pelo Mundo alguns já conheceram até quatro países na Europa. Temos idosos, na faixa dos 80 anos, também realizando sonhos pela primeira vez conosco", comenta.

"Terreno muito fértil para pequenos empreendedores"

A agente de turismo por opção ainda revela que o mercado no estado "é um terreno muito fértil para nós pequenos empreendedores". Ela elenca a localização estratégica, as belezas naturais e ser uma capital com notória atenção no país e no mundo, motivos que atraem muitas pessoas.

"Mas outro ponto também vale se destacar: a vontade de trabalhar. Temos muitas parcerias com pequenas empresas de transporte locais e até crocheteiras aqui de comunidades de Fortaleza, seja para nossas viagens locais, seja para a confecção de itens do nosso kit peregrino. Esse empreendedorismo de impacto, que busca crescer em comunidade é muito vivo e muito forte aqui em Fortaleza".

Legenda: Gilcivania Pinheiro e outros turistas em Paris; agência é especialista em turismo religioso, mas também faz roteiros exclusivos Foto: Arquivo pessoal

Além das peregrinações internacionais e nacionais guiadas, a agência também tem outros serviços, como emissão de passagens aéreas e roteiros de viagens para experiências independentes.

Como meta, Gilcivania revela a intenção de iniciar um projeto de peregrinações e excursões locais, no Ceará e no Nordeste. "Queremos mostrar como nossa terra é linda e rica de cultura e experiências que serão inesquecíveis para quem conhecer. Mostrando também que viajar é para todos", reforça.

Agente de viagem é profissão em alta

Em uma publicação, a rede social LinkedIn apontou 25 profissões que estão em alta em 2025. Entre elas está a de agente de viagem. Como atribuições da função está o planejamento de itinerários, organização de viagens para indivíduos, grupos e empresas, e o oferecimento de orientação personalizada e informações práticas e culturais pertinentes.

"Entre as novidades para 2025 está o cargo de agente de viagens, mostrando a retomada do setor de turismo no país".

Conselheiro da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav) nacional e diretor de Relações Institucionais da Abav-CE, Murilo Santa Cruz observa o mercado de empregos no turismo em transformação no Brasil.

"Com a retomada das viagens pós-pandemia, há uma demanda crescente por profissionais qualificados".

No entanto, ele aponta desafios como a necessidade de adaptação tecnológica e a sustentabilidade. "Dados recentes indicam que o setor de turismo pode crescer cerca de 5% ao ano, impulsionando novas oportunidades de emprego".

No Ceará, Cruz reforça o turismo como pilar econômico vital, oferecendo oportunidades únicas devido às suas belezas naturais e cultura rica.

"No entanto, enfrentamos desafios como a sazonalidade e a necessidade de infraestrutura. Comparado a outras regiões, o Ceará tem se destacado em turismo de eventos e lazer, ecoturismo e turismo de aventura, mas ainda precisa melhorar a capacitação profissional".

Aumento da demanda é multifatorial

Para o especialista no setor, o aumento na demanda por profissionais de turismo se deve a vários fatores. A economia digital e a personalização de experiências de viagem são tendências fortes.

"Além disso, a busca por destinos sustentáveis e experiências autênticas está em alta. As inovações tecnológicas, como realidade aumentada, também estão transformando o setor", comenta.

Além do agente de viagem

Cruz ressalta que outras profissões ligadas ao setor também estão em alta, como guias turísticos especializados, gestores de sustentabilidade e analistas de dados de turismo "vem ganhando destaque". A adaptação às novas tecnologias e o foco em experiências personalizadas são essenciais, segundo ele, para o crescimento contínuo do profissional.

"A curto prazo (no Ceará), espera-se que o setor de turismo continue a se expandir, especialmente com o aumento do turismo internacional, o que trará mais oportunidades de emprego".

