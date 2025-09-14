Diário do Nordeste
'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
salitre
Legenda: Casa de farinha na área rural de Salitre
Foto: ismael Soares

Na tríplice fronteira entre Ceará, Pernambuco e Piauí, está o município cearense que foi o maior produtor de mandioca do Nordeste em 2024 e o terceiro do Brasil. Salitre, chamada de "Capital da Mandioca", viu a produção do alimento mais do que dobrar em um ano.

Em 2023, o município foi o 15º colocado nacional, produzindo pouco mais de 115 mil toneladas. Em 12 meses, a produção de Salitre disparou 108,62%. Agora, são 240,1 mil toneladas produzidas, o que coloca a cidade como a maior produtora de mandioca do Nordeste e a terceira do Brasil, atrás somente das cidades paraenses Acará e Baião. 

Os dados foram divulgados na quinta-feira (11) na Produção Agrícola Municipal de 2024 (PAM), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desde 2022, Salitre ultrapassou Teotônio Vilela (AL) e se tornou a maior produtora do alimento do Nordeste.

A identificação com o cultivo é histórica e forte, ao ponto de o letreiro da entrada da cidade carregar o termo "Capital da Mandioca do Ceará", bem como a designação fazer parte de uma lei estadual de 2018.

A produção de mandioca (também chamada de aipim ou macaxeira) traz ainda outro município cearense em destaque: Araripe. Vizinho a Salitre, o local é o segundo maior produtor cearense e o quarto do Nordeste do alimento, com 72,2 mil toneladas produzidas.

Estado também cresce na produção

O Pará, na região Norte, é de longe o maior produtor de mandioca do Brasil, com quase 4 milhões de toneladas produzidas em 2024, conforme a PAM. O Ceará, por sua vez, vem aos poucos crescendo no cenário nacional.

No ano passado, o território cearense ultrapassou a Bahia e passou a ser o maior produtor de mandioca do Nordeste, chegando às 817,8 mil toneladas, ocupando a quinta posição nacional. No comparativo com 2023, a produção cearense cresceu 12,3%.

Somente 10 dos 184 municípios cearenses, todos do interior, não produzem mandioca. A cada 10 quilogramas do alimento colhidas no Estado, três são de Salitre, o que evidencia a importância da cidade do extremo sudoeste cearense para a cadeia produtiva.

Confira o ranking dos dez municípios que mais produziram mandioca no Brasil em 2024:

Acará (PA)

  • Produção (em toneladas): 406 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 424,8 milhões;
  • Posição no País: 

Baião (PA)

  • Produção (em toneladas): 374,7 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 263 milhões;
  • Posição no País: 

Salitre (CE)

  • Produção (em toneladas): 241 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 107,9 milhões;
  • Posição no País:

Alenquer (PA)

  • Produção (em toneladas): 220 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 396 milhões;
  • Posição no País: 

Umuarama (PR)

  • Produção (em toneladas): 215,1 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 112,3 milhões;
  • Posição no País: 

Portel (PA)

  • Produção (em toneladas): 177,5 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 106,5 milhões;
  • Posição no País: 

Porto Velho (RO)

  • Produção (em toneladas): 170 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 332,3 milhões;
  • Posição no País: 

Cruzeiro do Oeste (PR)

  • Produção (em toneladas): 149 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 74,8 milhões;
  • Posição no País: 

Itaquiraí (MS)

  • Produção (em toneladas): 146,2 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 78,5 milhões;
  • Posição no País: 

São Domingos do Capim (PA)

  • Produção (em toneladas): 144 mil t;
  • Valor da produção (em R$): R$ 142,8 milhões;
  • Posição no País: 10ª

Foto que contém letreiro de Salitre com os dizeres
Legenda: Macaxeira, Mandioca ou Aipim: Salitre é o principal município produtor da raiz do Nordeste em 2024
Foto: Ismael Soares

Área colhida no Ceará sobe 74% em um ano, afirma especialista

A coordenadora da seção de Pesquisas Agropecuários do IBGE Ceará, Regina Dias, elenca algumas razões que fizeram a produção de Salitre mais do que dobrar em um ano. Uma delas é o aumento de 11,5 mil ha para mais de 20 mil ha na área colhida do alimento.

"Houve também crescimento no número de produtores, que compraram áreas para produção de mandioca, estimulados pelo elevado preço obtido em 2023 e pelos incentivos governamentais. (...) Essas ações, existentes há alguns anos, vêm obtendo resultado, proporcionando elevação no rendimento, com crescimento de 20,1%. Os produtores têm melhorado o preparo do solo, realizando correção da acidez e recuperando a fertilidade do solo, bem como aprimorando tratos culturais", explica.

Outro ponto ressaltado pela especialista é de que, ainda que no levantamento da PAM conste apenas o produto da raiz da mandioca, criadores pecuários estão utilizando as outras partes da planta para a alimentação de animais.

"Vem crescendo a utilização, sendo a parte área (haste e folhagem) e a raiz fresca e processada (raspa da mandioca) servidos como complementação alimentar de bovinos e de animais de pequeno porte, o que também fortalece e estimula o cultivo", pondera Regina Dias. 

