Cidade do Ceará cria rota afroturística que terá encontro com rezadeiras e visitas a quilombos

Decreto municipal publicado na última quinta-feira, 14 de agosto, instituiu cinco rotas turísticas temáticas no município de Salitre

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Dança jovens negros de Salitre. Meninas com vestidos coloridos
Legenda: O evento de inauguração do Museu Vivo da Mandioca, parte da Rota Turística e Cultural da Mandiocultura, ocorreu na segunda-feira, dia 18 de agosto
Foto: Anderson China/Diretoria de Comunicação de Salitre

Uma oportunidade para reconhecer a herança da população negra, entender sua história, imergir na cultura e resgatar a ancestralidade. Tudo isso é possível quando se realiza um turismo diferente do convencional, que traz as comunidades afrodescendentes para o centro e exalta o seu protagonismo. E, agora, o Ceará conta com uma rota afroturística, lançada pela prefeitura de Salitre, localizado no Cariri cearense, no dia 9 de agosto.

A rota afroturística de Salitre foi inspirada em um turismo comunitário e ancestral. Com ela, os visitantes vão experimentar vivências em comunidades quilombolas e participar de rodas culturais, encontros com rezadeiras e conhecer histórias orais das comunidades. "Essa rota valoriza a memória afro como patrimônio vivo", defende Tereza Mara, diretora do Departamento de Turismo do município.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo do município, o Museu de Geodiversidade e associações quilombolas da cidade. Ela exalta elementos como culinária, danças, espiritualidade, artesanato e saberes tradicionais, além de histórias de luta e resistência.

O objetivo do Departamento de Turismo de Salitre, ao documentar, oficializar e estruturar a rota afroturistica, é passar a integrar o mapeamento realizado pelo Ministério do Turismo. "Estamos em diálogo como os técnicos da Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Ceará, obtendo informações para que ocorra esse registro", explica Tereza Mara.

Resultado de uma parceria entre o Ministério do Turismo e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Guia do Afroturismo no Brasil: Roteiros e Experiências da Cultura Afro-Brasileira reúne iniciativas de afroturismo, que foram mapeadas a partir de contribuições de afroempreendedores, comunidades e órgãos públicos. Até o momento, o Ceará ainda não está presente no documento.

Mas essa não é a única novidade para o turismo local. O decreto municipal nº 1408001, de 14 de agosto, instituiu cinco rotas turísticas temáticas na cidade. São elas:

  1. Rota Afroturística;
  2. Rota da Mandiocultura;
  3. Rota da Geodiversidade;
  4. Rota Turística da Fé;
  5. Rota Turística do Vaqueiro.

Até o momento, existe um roteiro piloto com para a Rota da Mandiocultura, com visitas a casas de farinha, vivências gastronômicas e participação de comunidades locais. Na Rota Afroturística, algumas atividades também já estão em andamento, envolvendo quilombolas e grupos culturais.

Já as rotas da Fé, da Geodiversidade e do Vaqueiro, segundo a Prefeitura de Salitre, estão em fase de planejamento e diálogo com as comunidades, com previsão de serem lançadas gradualmente ainda em 2025.

Conheça as rotas turísticas temáticas de Salitre

Rota Afroturística — Viver, Contar, Ser

Inspirada no turismo comunitário e ancestral, como vivências em comunidades quilombolas, a rota afroturística valoriza a memória afro como patrimônio vivo. Nela, os turistas vão realizar visitas a quilombos e terreiros, vão participar de rodas culturais e de encontros com rezadeiras, conhecendo histórias orais que celebram uma matriz cultural resistente e vibrante. O projeto conta com festivais e capacitação para os empreendimentos.

Rota da Mandiocultura — A Raiz da Identidade: Salitre, Capital da Mandioca

Com mais de 184 casas de farinha, Salitre celebra esse alimento com vivências em casas de farinha, trilhas e experiências gastronômicas. Segundo a Prefeitura de Salitre, já existem ações-piloto no sítio Baixinho e em alguns pontos da sede do município, mas o roteiro público ainda está em finalização. No último domingo, 17 de agosto, a rota foi lançamento oficialmente com a inauguração do Museu Vivo da Mandioca.

Placa do Museu Vivo da Mandioca
Legenda: Além das rotas Afroturística e da Mandiocultura, a prefeitura de Salitre criou as rotas turísticas temáticas da Geodiversidade, da Fé e do Vaqueiro
Foto: Anderson China/Diretoria de Comunicação de Salitre

Rota Turística da Fé — Caminhos Sagrados e Comunhão

Em Salitre, a convivência pacífica entre diferentes religiões, incluindo católicos, evangélicos e de matriz africana, gera vivências religiosas ao longo do ano. 

Rota da Geodiversidade — A Terra Conta Histórias

Essa rota oferece trilhas e exposições em parceria com o Museu de Geodiversidade, instituição científica, educacional e cultural inaugurada em março de 2019 para preservar, estudar e divulgar o patrimônio arqueológico, antropológico, etnológico, geológico e paleontológico da região. O trajeto permite que o visitante conheça os processos que moldaram a natureza local.

Rota Turística do Vaqueiro — Epopeia Cultural em Cavalgadas

Símbolo do Nordeste, o vaqueiro é celebrado no município por meio de cavalgadas, artesanato, narrativas orais e eventos, como o 1º Circuito de Vaquejada de Salitre. A rota destaca o vaqueiro como guardião de uma cultura de resistência, liberdade e saberes rurais.

Grupo de jovens negros conversando
Legenda: Até o momento, apenas as rotas Afroturística e da Mandiocultura foram implantadas e estão em desenvolvimento
Foto: Anderson China/Diretoria de Comunicação de Salitre

O que diz o decreto

De acordo com o texto, os objetivos da rotas são valorizar o patrimônio cultural, histórico e natural do município; promover o turismo sustentável e responsável; fomentar o desenvolvimento econômico local por meio do turismo, da cultura; e integrar as comunidades locais na gestão e promoção das rotas turísticas.

A execução das rotas turísticas temáticas conta com ação conjunta de diversas secretarias municipais, desde a concepção, coordenação e promoção dos roteiros por meio do Departamento de Turismo até a produção de conteúdo educativo, apoio a atividades escolares e valorização de saberes locais pela Secretaria de Educação, entre outras ações.

Além disso, até o momento, 12 associações locais estão envolvidas na implementação do projeto.

As rotas serão geridas pelo Consórcio de Gestão das Rotas Turísticas, que terá competência para planejar, coordenar e executar as ações relacionadas às rotas turísticas, estabelecer critérios para inclusão, manutenção e avaliação das rotas e monitorar os impactos das rotas no desenvolvimento local, entre outras medidas.

O Consórcio de Gestão das Rotas Turísticas será formato por representantes dos seguintes grupos:

  • Associações comunitárias locais;
  • Cooperativas comunitárias locais;
  • Proprietários de fábricas de farinha e outros empreendimentos relacionados à mandiocultura;
  • Artistas e artesãos do município;
  • Museu de Geodiversidade Eloi Francisco da Silva;
  • Secretarias municipais de Cultura, Juventude e Turismo, Meio Ambiente e Urbanismo, Educação e Proteção Social.

Ainda conforme o decreto municipal, a infraestrutura associada às rotas deverá respeitar os princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica; garantir a acessibilidade para todos os públicos e ser planejada e executada de forma integrada, considerando as especificidades de cada rota.

O município de Salitre poderá firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas com objetivo de apoiar ações relacionadas ao projeto, incluindo capacitação, promoção e infraestrutura.

