CE tem 153 localidades quilombolas, a maioria fora de territórios formais, mostra Censo; veja mapa

No Ceará, entre os dados apresentados pelo Instituto, há a numeração do processo de identificação e reconhecimento de 59 comunidades. No caso de 77, não há essa informação. NÚMEROS NACIONAIS A quantidade de localidades quilombolas identificadas no Ceará deixa o Estado em 9º lugar no País e em 6º no Nordeste. Liderando o ranking, está o Maranhão (2.025), que concentra 24% dos registros de todo o Brasil. Em seguida, vêm Bahia (1.814), Minas Gerais (979), Pará (959) e Pernambuco (621). O Nordeste possui a maior população quilombola: 906,3 mil, o que corresponde a 68,14% do total nacional. Também é a região que abriga a maior parcela das localidades quilombolas do País (63,81%). Em todo o Brasil a maior parte das localidades quilombolas está fora de territórios oficialmente delimitados (84,82%), e o mesmo ocorre no Ceará. No Estado, apenas 17% delas estão inseridas nos 15 territórios com alguma delimitação formal. Entre os estados, Alagoas tem o maior número de localidades quilombolas fora de territórios oficialmente delimitados (98,1%). Em seguida vêm Minas Gerais (95,4%) e Bahia (94,6%). Em 23 unidades da federação, mais de metade das localidades está fora de territórios formais. PARTICULARIDADES DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA Ao se abordar as características desse grupo étnico, é necessário ter alguns cuidados. O Instituto destaca, por exemplo, que a organização espacial das comunidades quilombolas é "resultante de um conjunto de processos históricos e geográficos de reassentamentos, recorrentemente forçados e violentos, ao longo do processo de formação do território nacional". "Contemporaneamente, como aponta a bibliografia especializada, as comunidades quilombolas enfrentam inúmeros desafios quanto ao acesso à escolarização, ao trabalho e à renda", destaca o órgão. O IBGE também aponta que, a depender do contexto, membros de uma comunidade podem ter receio de manifestar pertencimento — seja por racismo, preconceito ou discriminação, seja devido às experiências de opressão histórica. Isso pode levar a resultados subnotificados, "apesar de todos os procedimentos diferenciados adotados". BASE TERRITORIAL EM ÁREAS QUILOMBOLAS O levantamento do IBGE considerou três principais recortes territoriais relativos a essas comunidades: Territórios Quilombolas oficialmente delimitados: Terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos e utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, conforme o Decreto nº 4.887, de 2003;

Agrupamentos quilombolas: Conjunto de 15 ou mais indivíduos quilombolas em uma ou mais moradias contíguas espacialmente — no máximo 50 metros entre os domicílios —, que estabelecem vínculos familiares ou comunitários e são pertencentes a Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs);

Outras localidades quilombolas de ocupação dispersa: Onde não há uma ocupação contígua de domicílios, mas a presença de quilombolas é verificada em outras conformações territoriais, como agrupamentos em domicílios apresentem distâncias significativas entre si, acima do critério de 50 metros.

O Instituto pontua a coleta de informações contou com a colaboração dos quilombolas ao longo de todas as etapas do processo. “A garantia da participação de suas lideranças na definição das unidades territoriais de interesse deve ser entendida, pelo órgão de estatísticas, como pressuposto metodológico fundamental e irrenunciável”, aponta o IBGE.