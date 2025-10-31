Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes
Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais
A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana
Vítimas foram socorridas para cidade cearense de Salitre, mas criança não resistiu
Ele foi candidato à reeleição, mas acabou derrotado por Rondilson (PT)
O mais recente foi em Choró, onde o prefeito e o prefeito eleito foram presos em operação do Ministério Público
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Adolescente tinha desaparecido no último sábado (29)
Prefeitura afirma que vistorias em todas as escolas e prédios públicos serão realizadas. Ninguém ficou ferido