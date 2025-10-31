Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
salitre

Negócios

'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais

Luciano Rodrigues 14 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.

PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
Policial Civil

Segurança

Bebê de dois meses morre e os pais ficam feridos em ataque a tiros em Pernambuco

Vítimas foram socorridas para cidade cearense de Salitre, mas criança não resistiu

Redação 01 de Agosto de 2025
O ex-prefeito, homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e camisa polo azul-marinho, fala ao microfone em pé em um ambiente fechado, semelhante a uma sala de reuniões ou auditório. Ele está cercado por outras pessoas sentadas, algumas das quais o observam atentamente. Ao fundo, há uma placa na parede com o título “AUDITÓRIO” e cortinas verdes e roxas à esquerda. Sobre a mesa à frente, há copos, garrafas de água e papéis. A cena transmite um clima de evento institucional ou reunião comunitária.

PontoPoder

Derrotado em Salitre, ex-prefeito Dodó de Neoclides fica inelegível por abuso de poder político

Ele foi candidato à reeleição, mas acabou derrotado por Rondilson (PT)

Ingrid Campos 15 de Julho de 2025
Ministério Público do Ceará

PontoPoder

Em 2024, pelo menos 12 prefeitos cearenses foram alvo de investigação

O mais recente foi em Choró, onde o prefeito e o prefeito eleito foram presos em operação do Ministério Público

Luana Barros 16 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Salitre?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Salitre?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Polícia Militar do Ceará

Segurança

Padrasto é preso em flagrante suspeito de matar enteada de 13 anos e esconder o corpo no Ceará

Adolescente tinha desaparecido no último sábado (29)

Redação 05 de Julho de 2024
Parte de teto de sala de aula desaba, em Salitre

Ceará

Parte do telhado de sala de aula desaba no Interior do Ceará

Prefeitura afirma que vistorias em todas as escolas e prédios públicos serão realizadas. Ninguém ficou ferido

Redação 08 de Março de 2023
