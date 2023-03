Parte do telhado de sala de aula desaba no Interior do Ceará

Parte do telhado de uma sala de aula de uma escola municipal desabou, em Salitre, no Interior do Estado. O incidente aconteceu na escola E.M.E.G João Rodrigues da Fonseca, localizada na comunidade quilombola, Lagoa dos Crioulos, na tarde dessa terça-feira (7).

De acordo com o prefeito da cidade, Dodó de Neoclides, a sala onde aconteceu o desabamento é uma das mais antigas do prédio. Segundo Dodó, o telhado cedeu devido às últimas reformas que a escola passou.

O chefe do executivo de Salitre também informou que ninguém ficou ferido. "Nós temos que agradecer a Deus pelo livramento. Graças a Deus não tinha nenhuma criança em sala de aula no momento", disse.

Legenda: Todas as escolas e prédios públicos de Salitre passarão por vistorias Foto: Arquivo pessoal

O prefeito afirmou também que todas as "medidas cabíveis" estão sendo efetuadas. Sendo ele, todas as autoridades foram contactadas e um engenheiro foi a escola para realizar a vistoria do prédio.

De acordo com Neoclides, outras instituições públicas também passarão por essa avaliação. "Estará sendo providenciado uma vistoria em todas as escolas e em todos prédios públicos de Salitre", esclareceu.