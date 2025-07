Derrotado em Salitre, ex-prefeito Dodó de Neoclides fica inelegível por abuso de poder político

O ex-prefeito de Salitre Dodó de Neoclides (PSB) e o ex-vice-prefeito Viana Felix (PSB) foram condenados à inelegibilidade e ao pagamento de multa de R$ 60 mil nesta terça-feira (15). A dupla é acusada de abuso de poder político por contratar quase 2 mil servidores durante as eleições do ano passado, resultando no aumento de 89% no quadro de pessoal temporário no município.

Eles foram candidatos à reeleição, mas acabaram derrotados por Rondilson e Ronaldo, ambos do PT. Para a Justiça, as admissões ocorreram com objetivo eleitoreiro. Cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

"Restou demonstrado que houve um aumento desproporcional de contratações de servidores temporários e nomeação de comissionados no ano eleitoral, e as partes investigadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade dessas contratações, mediante a apresentação de justificativa plausível e a comprovação de realização do processo seletivo simplificado que assegurasse a impessoalidade nas contratações", observou a juíza da 38ª Zona Eleitoral do Ceará, Larissa Braga Costa de Oliveira.

Pelos stories do Instagram, Dodó se pronunciou sobre a decisão e disse que vai recorrer a instâncias superiores.

"Como eu serei sempre transparente com o meu povo, venho dizer a vocês que podem ficar tranquilos e calmos que não vão me parar nunca. Confio primeiramente na justiça de Deus e depois na justiça dos homens. Estou incomodando, sempre incomodei porque eles nunca tiveram oposição em Salite, e dessa vez tem – e é forte", declarou.