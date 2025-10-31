Diário do Nordeste
Negócios

'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais

Luciano Rodrigues 14 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.

PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Foto do cantor J.E. Pegada Firme, morto em acidente de trânsito

Segurança

Cantor de piseiro morre em acidente de trânsito após show no Interior do Ceará

J.E. Pegada Firme morreu após uma colisão frontal entre dois carros. Outras duas pessoas ficaram feridas

Redação 12 de Abril de 2025
Ana Paula é uma jovem de cabelo longo e preto. Na foto, ela está de biquíni e saída de banho e usa óculos escuros e um boné vermelho

Segurança

Influencer é agredida com taco de sinuca pelo ex-namorado, filho de vereadora de Araripe, no CE

Os dois tinham se separado há cerca de um ano, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento

Luana Severo 06 de Janeiro de 2025
Imagem mostra traseira de viatura da Delegacia Municipal de Araripe, da Polícia Civil. Homem suspeito de estuprar e atear fogo em namorada de 14 anos é preso no Cariri

Segurança

Suspeito de estuprar e atear fogo em namorada de 14 anos é preso no Cariri

Homem foi preso preventivamente na tarde dessa quinta-feira (5)

Redação 06 de Dezembro de 2024
Mulher foi morta por disparos de arma de fogo

Segurança

Em menos de uma semana, mulher é morta a tiros e jovem é queimada em Araripe, no Interior do Ceará

Filhos da vítima de feminicídio estavam em casa durante o crime

Redação 03 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Araripe?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Araripe?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024

Ceará

Duas terras quilombolas com mais de 100 famílias são as primeiras a receberem posse definitiva no CE

Estado tem mais de 30 processos de titulação em andamento, segundo o Incra

Nícolas Paulino 19 de Dezembro de 2023
1 2 3