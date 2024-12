Em menos de uma semana, mulher é morta a tiros e jovem é queimada em Araripe, no Interior do Ceará

Duas mulheres foram alvos de violência na cidade de Araripe — 534,6 km da capital cearense — em diferentes bairros do Município, em menos de uma semana. Uma delas foi morta a tiros. A outra, uma adolescente, teve o corpo queimado.

Rita Vitoriano Lopes, 45, moradora do bairro Sipaúba 2, morreu, na madrugada desta terça-feira (3), após ser atingida por disparos de arma de fogo. No local do crime, a Polícia encontrou a mulher e o marido dela sem vida com a arma ao lado dele.

Vizinhos do casal relataram terem ouvido gritos, seguidos dos tiros na residência. Um familiar da vítima ainda declarou que o casal estava junto há um ano e que brigavam muito.

Quatro dos sete filhos de Rita estavam na casa durante o crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas ao local na madrugada desta terça e registrou o caso como feminicídio. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Araripe.

Adolescente queimada por namorado

Outro caso de violência em Araripe aconteceu no bairro Campo do Avião, no último sábado (30). Uma adolescente de 13 anos foi queimada pelo namorado com gasolina. A reportagem da TV Verdes Mares Cariri apurou que ela teve cerca de 30% do corpo queimado.

Os primeiros socorros foram realizados no Hospital Lia Loiola de Alencar, em Araripe. Em seguida, ela foi transferida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O Conselho Tutelar de Araripe está acompanhando o caso. A SSPDS informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da lesão corporal.

Bruna da Costa, vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Araripe, lamentou os crimes cometidos na cidade.

"A gente vê com muita tristeza essas situações. Reforçar aqui a importância de denunciar, pedir ajuda, não sermos omissos. Que o sistema de Justiça seja um pouco mais eficaz. Em 2023, Araripe teve 43 casos de violência doméstica. Em julho de 2024, já tínhamos 42. Então, a gente precisa denunciar para evitar essas situações", explanou Bruna da Costa.