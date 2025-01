Influencer é agredida com taco de sinuca pelo ex-namorado, filho de vereadora de Araripe, no CE

Uma influenciadora digital de 28 anos foi agredida a pauladas pelo ex-namorado, na madrugada desse domingo (5), em Araripe, na Região do Cariri. Ana Paula da Silva dormia em seu quarto, que estava trancado, quando a porta foi arrombada pelo suspeito — filho da vereadora Tânia de Arnaldo (PDT), vice-presidente da Câmara Municipal.

Segundo a vítima, os dois moraram juntos por cerca de uma década e se separaram há um ano, mas o homem insistia em mandar mensagens e tentar reatar o relacionamento.

Desde que a gente separou, não tivemos mais nada. Até o dia em que ele chegou lá em casa. Eu estava dormindo e, quando vi, ele estava quebrando a porta do meu quarto". Ana Paula da Silva Influenciadora digital

Ana Paula diz que dormia de porta trancada porque sabia que o ex-namorado ainda tinha a chave de casa, mas não a de seu quarto. Ela temia porque, às vezes, depois de ingerir bebida alcoólica, ele costumava aparecer na residência para tentar resgatar o namoro. "Mas ele não tinha ido mais [recentemente] porque tinha uma menina morando comigo e ele respeitava a presença dela", explicou a influenciadora.

'Ligou para a mãe' ameaçando matar a ex

Quando arrombou a porta do quarto de Ana Paula, o homem começou a agredi-la diversas vezes com um taco de sinuca que encontrou na casa.

"Começou, primeiro, no meu quarto. Depois, ele me puxou para o outro quarto, trancou a porta e continuou com as agressões. Aí, teve um momento em que ele estava me enforcando e ligou para a mãe dele [Tânia de Arnaldo], de chamada de vídeo, falando que ia me matar. A mãe dele começou a pedir que, pelo amor de Deus, ele não fizesse isso, e foi quando ele resolveu me deixar sair", recordou a vítima.

Nesse momento, Ana Paula correu para a casa de uma vizinha e pediu ajuda. "Eu vi quando o pai dele [do suspeito] passou. Não me recordo se a mãe estava junto, mas o pai dele passou, chegou lá em casa e eles ficaram conversando alto, só que não me viram porque eu estava com medo e fiquei escondida. Quando vi que tinham saído lá de casa, voltei, e, enquanto chegava a ajuda, fiquei sentada, perto da área. Aí chegaram pessoas para me socorrer", disse ela.

Ana Paula foi levada para o hospital e passou alguns dias internada, se submetendo a uma bateria de exames, devido às fortes pancadas que sofreu na cabeça. Nesta segunda-feira (6), quando falou com o Diário do Nordeste, ela já havia recebido alta e estava na casa de parentes, com medo de voltar para o próprio lar.

"Estou me recuperando bem, graças a Deus, só muito abalada ainda. [...] Não me sinto segura em ficar sozinha", lamentou a influencer.

Investigação

Embora, no relato da vítima, o suspeito tenha saído do local com o pai, ele ainda não foi encontrado pela Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência de lesão corporal no contexto da violência doméstica é investigada pela Delegacia Municipal de Araripe, que está em diligências para localizar o autor do crime e elucidar o fato.

O Diário do Nordeste buscou contato com a vereadora Tânia de Arnaldo por meio do advogado que a assessorou na última campanha eleitoral. No entanto, o jornal foi informado que a parlamentar ainda está muito abalada e não consegue falar sobre o assunto, mas se pronunciará em outro momento. O espaço segue aberto.

Ana Paula, por sua vez, afirmou que registrou o caso em um Boletim de Ocorrência e que solicitou medida protetiva.