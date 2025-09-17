Agro em alta no Ceará: entenda como o setor cresceu 17% no PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) Ceará cresceu 3,8% no segundo trimestre de 2025, com destaque para a expansão da agropecuária. O valor adicionado do setor teve alta de 17,73%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado do PIB do Ceará para o segundo trimestre foi divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). O indicador econômico representa o valor total de todos os bens e serviços produzidos numa região.

A expansão da agropecuária cearense supera a média nacional, que foi de 10%. No acumulado do ano, a alta do setor é de 17,66%. Já considerando os últimos doze meses, é de 20,84%.

O que explica o crescimento do agro

O crescimento na casa de dois dígitos ocorre mesmo após o pior período de chuvas em oito anos, destaca Ana Cristina Lima, assessora técnica do Ipece. “Não ficamos acima da média de chuvas, mas o que não comprometeu o desempenho da agropecuária, porque estamos com uma boa capacidade nos reservatórios”, aponta.

A capacidade d'água do Estado fechou o primeiro trimestre de 2025 com 51% do volume. No fim do segundo trimestre, em junho, o percentual havia aumentado para 54%.

A especialista destaca o impulsionamento de culturas voltadas para a exportação, como frutas, e a manutenção da produção de sequeiro.

A produção de cereais e leguminosas aumentou 10,6% em comparação com 2024, enquanto a de tubérculos e raízes cresceu 14%.

Entre os itens com maior alta, estão soja (21,76%), fava (20,2%) e milho (11,42%). Já na fruticultura e cultivo de hortaliças, chama atenção o crescimento de melão (122%), melancia (50%), coentro (11%) e alface (9,68%).

Na pecuária, o movimento foi influenciado principalmente pela produção de leite (14,22%), criação de bovinos (10,42%), galináceos (5,84%) e suínos (9,77%). A produção de ovos, em contrapartida, registrou queda de 3,92%.

ENCADEAMENTO EM OUTROS SEGMENTOS ECONÔMICOS

A expansão significativa do agropecuário não tem reflexo mais significativo no PIB geral porque o segmento corresponde a apenas 5,82% do valor adicionado bruto.

O setor que domina a atividade econômica cearense é o de serviços, com participação de 75,2%. Em seguida, está a indústria, com parcela de 18,98%. A divisão acompanha o padrão nacional.

Apesar da parcela diminuta no PIB, a agropecuária contribui para a expansão das outras atividades, segundo Ana Cristina Lima.

“Como é um setor que está na ponta da cadeia, tem um efeito de encadeamento maior. Se a produção aumenta, principalmente nas regiões fora da Região Metropolitana de Fortaleza, há geração de renda que puxa o setor de serviços”, afirma.

A representatividade da agropecuária no PIB deve se manter, mesmo com o crescimento contínuo, já que os outros setores também estão evoluindo, segundo a analista do Ipece.

PIB do Ceará deve crescer 3,15% em 2025

No acumulado de 2025, o PIB do Ceará apresenta crescimento de 4,15%. Já nos últimos quatro trimestres, a expansão é de 5,58%. Os indicadores estão acima dos registrados pelo Brasil (expansão de 2,5% no ano e 3,2% em doze meses).

O setor de serviços no Ceará expandiu 2,94% no primeiro trimestre, enquanto a indústria cresceu 3,54%. O comportamento também foi superior à média nacional.

A previsão do Ipece é que o Ceará feche 2025 com crescimento de 3,15%. É terceira revisão da estimativa, com alta em relação ao previsto em dezembro de 2024 e março de 2025.