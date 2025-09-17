PIB do Ceará cresce 3,8% no 2º trimestre, acima da média nacional

A economia cearense cresceu 3,8% no 2º trimestre de 2025 ante igual período do ano passado. O resultado mantém o PIB (Produto Interno Produto) do Estado em ritmo acima do apurado na média brasileira, que foi de 2,2% neste mesmo comparativo.

O número macro foi divulgado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, na manhã desta quarta-feira (17). Detalhes setoriais e informações detalhadas serão apresentadas pelo Ipece, às 14h.

Aceleração

No primeiro trimestre, o PIB cearense já havia assinalado expansão contundente, de 4,1%, enquanto o País crescera 2,9%.

Convém lembrar ainda que, em 2024, a economia do Estado saltou 6,5%, o melhor resultado em 14 anos. Portanto, os resultados de 2025 se comparam a uma base forte.