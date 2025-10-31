Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Assista

Ceará

Caminhoneiro cearense adota cachorrinho abandonado na BR-116 e viraliza nas redes

Motorista chegou a confundir o animal com uma cobra

Gabriel Bezerra* 19 de Setembro de 2025
Caminhão-tanque invade o interior de uma loja de ferragens às margens da BR-116, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A colisão destruiu parte da estrutura do estabelecimento, derrubou fios elétricos e deixou escombros espalhados pelo chão

Ceará

Caminhão invade loja de ferragens na BR-116, em Fortaleza, e motorista fica ferido

Condutor foi socorrido com ferimentos leves

Redação 15 de Setembro de 2025
Imagem mostra caminhão trafegando pela BR-116, na altura da cidade de Chorozinho

Opinião

Seis rodovias que cortam o Ceará são estratégicas para logística da Transnordestina; veja quais

Sem melhorias nas condições de rodovias, empresas podem buscar outras estados para se instalarem

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 08 de Setembro de 2025
Foto de carros na BR-116

Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico

Matheus Facundo 18 de Agosto de 2025
Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar fogo em pneus colados em via pública

Ceará

BR-116 tem trecho liberado após protesto pela instalação de fotossensor em Icó

Pneus foram queimados em via pública

Redação 02 de Agosto de 2025
Colisão entre carro e carreta ocorreu na madrugada deste domingo (20)

Ceará

Acidente entre carro e carreta deixa ao menos um morto e interdita BR-116 em Jaguaribe; veja desvios

Desvios estão sendo orientados pela PRF na via

Redação 20 de Julho de 2025
Imagem mostra parcialmente um canteiro de obras do complexo logístico do Aeroporto de Fortaleza

Negócios

Aeroporto de Fortaleza terá complexo logístico de R$ 200 milhões em área de 88 campos de futebol

Semace afirmou que área desmatada para construção de complexo não abrigava flora em extinção

Paloma Vargas 05 de Junho de 2025
Um caminhões tinha carga de refrigerante

Segurança

Motoristas de caminhões morrem em colisão em Pacajus, no Ceará

Um dos veículos tinha carga de refrigerante

Redação 25 de Fevereiro de 2025
Foto do médico cearense Wellington Furtado, que morreu em acidente de carro no interior da Bahia

Ceará

Médico oftalmologista cearense morre em acidente de carro no interior da Bahia

O profissional de saúde voltava para Brejo Santo, na região do Cariri, quando seu carro colidiu com um caminhão na BR-118

Matheus Facundo 20 de Fevereiro de 2025
Duplicação da BR-116 (fase 1) terá 22 km entre Pacajus e Chorozinho

Negócios

Duplicação da BR-116 até Chorozinho chega a 45% em 2025; conclusão fica para 2028

Entrega da rodovia duplicada, no entanto, pode ser antecipada conforme o andamento das obras

Luciano Rodrigues 12 de Fevereiro de 2025
1 2 3