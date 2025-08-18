Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

A partir desta segunda-feira (18), alguns trechos da BR-116 e da BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará, e não mais pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As atividades ficarão por conta do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Os trechos transferidos são:

BR-116/CE: Km 00 ao 14,2 - da Avenida 13 de Maio até o Anel Viário de Fortaleza

BR-222/CE: Km 00 ao 5,4 - Avenida Bezerra de Menezes até o Entroncamento Acesso Leste Caucaia

A mudança ocorre pois os trechos em questão possuem "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico.

"Os trechos doados possuem características típicas de trânsito urbano, com tráfego intenso (especialmente nos horários de pico), diversos acessos e saídas para vias locais, velocidade reduzida de veículos e grande circulação de pedestres e ciclistas, enquanto as atividades de policiamento e fiscalização da PRF estão mais associadas a trechos rodoviários com trânsito rural, que apresentam predominantemente deslocamento intermunicipal e interestadual de cargas e de pessoas", explicou a PRF.

Período de transição

O Termo de Transferência, que doa trechos de rodovias federais, foi publicado nesta segunda, conforme a PRF. No primeiro momento, a PPF seguirá com rondas, além de prestar auxílio aos condutores.

Após o período de transição, Detran-CE e PRE assumirão "totalmente as atividades de fiscalização e policiamento, conforme prazos e demais diretrizes a serem estabelecidos em um planejamento conjunto a ser elaborado entre as instituições".