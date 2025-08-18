Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Projeto prevê desapropriar 700 famílias para urbanizar afluentes de um dos principais rios de Fortaleza

A iniciativa busca a recuperação socioambiental de riachos e canais afluentes do rio Maranguapinho e a melhoria das condições de habitação de quem mora no entorno

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Casas em rua às margens de afluente do rio Maranguapinho
Legenda: Intervenção nos Afluentes do Rio Maranguapinho foi uma das propostas selecionadas em maio de 2024 para a modalidade “Periferia Viva - Urbanização de Favelas” do Novo PAC, do Governo Federal
Foto: Ismael Soares

Um projeto do Governo do Estado do Ceará prevê desapropriar 700 famílias que vivem em áreas próximas a riachos e canais afluentes do Rio Maranguapinho, em Fortaleza. A intervenção foi uma das propostas selecionadas para a modalidade “Periferia Viva - Urbanização de Favelas”, do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, em maio de 2024.

O objetivo do Projeto de Urbanização dos Afluentes do Rio Maranguapinho, de acordo com a Secretaria das Cidades (SCidades), é melhorar as condições de habitação dessas pessoas e realizar a recuperação socioambiental de seis afluentes — cursos d’água menores que desaguam em um rio principal. A reportagem questionou à Pasta sobre quantas famílias já foram desapropriadas até o momento, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Em meio às medidas para implementar as obras, o Governo do Estado publicou um decreto, no último 23 de julho, em que declara um terreno com pouco mais de 4 mil m², no bairro Granja Portugal, como local de utilidade pública para desapropriação.

Ainda sem essa formalização por parte do Governo do Estado, os moradores dessa área já têm consciência de que esse momento vai chegar, explica Marcos Arcanjo, liderança local do bairro. Isso porque outras famílias que viviam perto dali já passaram pela desapropriação no mesmo processo de urbanização dos afluentes do Maranguapinho.

“Esses afluentes foram sendo urbanizados por etapas. Então, esse é um decreto complementar a uma área que já está em processo de remoção há algum tempo. Inclusive, na área anterior, algumas famílias ainda nem saíram totalmente, porque questionam os valores, questionam a ação em si de sair de onde moram”, afirma Arcanjo.

A intervenção nos afluentes de um dos principais rios de Fortaleza é uma complementação do Projeto Rio Maranguapinho, que é ainda maior e abrange a região metropolitana. As obras tiveram início em 2009 e, entre as ações já realizadas, estão a construção de uma barragem, a eliminação de 21 das 22 áreas de risco propostas e a desapropriação ou indenização de 5.902 famílias, segundo informações atuais da SCidades.

Veja também

teaser image
Ceará

Onde morar? Déficit habitacional atinge quase mesmo número de casas para turismo ou veraneio no CE

teaser image
Ceará

Fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais

Para o projeto voltado aos afluentes do Maranguapinho, o orçamento é de mais de R$ 83 milhões — sendo cerca de R$ 69 milhões da União e R$ 14 do Estado. Atualmente, a SCidades afirma que está trabalhando na elaboração dos projetos executivos e de leis, além do cadastramento das famílias a serem afetadas e/ou beneficiadas.

A Secretaria afirma que já iniciou os trabalhos de cadastramento das famílias envolvidas e está em fase de contratação de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para realizar trabalhos sociais junto à área de atuação do Projeto.

O Projeto de Urbanização dos Afluentes do Rio Maranguapinho prevê as seguintes ações:

  • Drenagem e limpeza dos canais;
  • Implantação de vias em uma das margens dos canais;
  • Implantação de passeios;
  • Passarelas ligando as duas margens, quando necessário;
  • Desapropriações dos imóveis que estão às margens dos riachos e em situação de risco;
  • Ampliação e implantação de rede coletora de esgoto e abastecimento de água, pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

O planejamento enviado pela Pasta detalha a realização de todas as etapas — da aquisição do terreno à avaliação pós-intevenção — até setembro de 2028. Mas o cronograma ainda precisa ser aprovado pelos órgãos competentes e pode ser alterado, dependendo do início da implantação efetiva do projeto de urbanização.

Uma das ruas do terreno que será desapropriado
Legenda: O terreno declarado de utilidade pública para desapropriação tem pouco mais de 4 mil m² e está localizada no bairro Granja Portugal, em Fortaleza
Foto: Ismael Soares

Ao todo, de acordo com a SCidades, o projeto prevê que, entre as 700 famílias que serão afetadas, 400 serão indenizadas, com orçamento previsto de R$ 40 milhões por meio de recursos do Estado.

As outras 300 famílias serão reassentadas nos Residenciais Vila Nova I e II, no bairro Quintino Cunha, pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e no Residencial Urucutuba, no bairro Granja Lisboa, por meio do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público (Pró-Moradia).

R$ 40 milhões
É o valor previsto para as 400 indenizações com recursos do Estado

A SCidades também detalhou quantas desapropriações estão previstas para cada trecho do projeto:

  • Canal 1: 1,4 km e 280 desapropriações;
  • Canal 2: 0,2 km e 80 desapropriações;
  • Canal 3: 0,3 km e 0 desapropriações;
  • Canal 4: 1,0 km e 210 desapropriações;
  • Canal 5: 1,0 km e 150 desapropriações;
  • Canal 6: 0,2 km e 0 desapropriações.

Veja, abaixo, o mapa geral do projeto de urbanização dos afluentes do rio Maranguapinho:

Mapa do projeto para requalificação dos afluentes do Rio Maranguapinho
Legenda: Mapa da intervenção do projeto de urbanização dos afluentes do rio Maranguapinho
Foto: Reprodução/Secretaria das Cidades

Estimativa de impacto

O número exato de pessoas e imóveis que serão atingidos pela desapropriação no bairro Granja Portugal, prevista no decreto de 23 de julho, não foi informado pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE), responsável por esse processo. Em nota enviada à reportagem, o órgão explicou que esse levantamento ainda não foi finalizado e, por isso, os moradores ainda não foram notificados.

Apesar de ainda não haver números oficiais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mapeou, durante a realização do Censo Demográfico 2022, 19 endereços que estão localizados dentro da região que será desapropriada. Todos os locais recenseados naquele ano estão registrados no Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (Cnefe).

Para chegar a essa quantidade estimada de imóveis atingidos, o Diário do Nordeste cruzou a base do Cnefe com as informações sobre o polígono descrita no anexo I do decreto nº 36.753, que detalha as coordenadas da área declarada de utilidade pública.

Casas em área próxima a rio
Legenda: Segundo a Secretaria das Cidades do Governo do Ceará, 700 famílias serão afetadas pelas obras de urbanização
Foto: Ismael Soares

Com auxílio de ferramenta de inteligência artificial, foi criado um algoritmo na linguagem de programação python para transformar as informações georreferenciadas do decreto em um polígono, para conseguir visualizar a área a ser desapropriada em um mapa. Isso também permitiu filtrar as coordenadas dos endereços do Cnefe e selecionar apenas aqueles que estão localizados dentro da área delimitada pelo documento.

Como resultado dessa consulta, o Cnefe mostra que, durante a realização do Censo Demográfico de 2022, o local contava com 17 endereços caracterizados como “domicílio particular” e outros dois identificados como “estabelecimento de outras finalidades”.

Porém, em um caso, há sobreposição entre um dos comércios e uma casa. Em outra situação, duas casas aparecem bastante próximas, dificultando a visualização no mapa. 

Veja abaixo:

De acordo com a nota da PGE, o órgão quer concluir essa etapa inicial de levantamento “o mais breve possível” e “de forma melhor encaminhar os processos e acolher as pessoas envolvidas”. Além disso, foi destacada a intenção de conduzir o diálogo com os moradores de forma que as pessoas recebam indenizações “dignas e justas” pela desapropriação e não fiquem desassistidas.

A Procuradoria intenciona acolher em forma de indenização inclusive os moradores da área que não dispõem da propriedade do imóvel, apenas da posse. O objetivo é garantir a todas as pessoas um tratamento digno e adequado no trato da questão.
Procuradoria-Geral do Estado
Em nota enviada à reportagem

Vista de uma ponte sobre um rio, com uma grade simples
Legenda: Mesmo sofrendo com cheias do rio em época de chuvas, algumas famílias que vivem próximo ao Maranguapinho e seus afluentes resistem à saída do local
Foto: Ismael Soares

“Eles estão aguardando. Alguns, com preocupação”, explica liderança comunitária

Com foco nos riachos e canais afluentes do Maranguapinho, o projeto busca, segundo a Secretaria das Cidades, “integrar as periferias à vida da cidade, reduzindo desigualdades socioterritoriais e promovendo melhorias nas condições de vida”.

Porém, parte da população que tem sido afetada por essas desapropriações têm resistido à mudança de moradia, afirma Marcos Arcanjo, liderança local na Granja Portugal.

Ainda que, a cada cheia do Maranguapinho, moradores sejam afetados pelo transbordamento da água, algumas dessas famílias questionam a saída do local onde sempre viveram. Um dos motivos é por não concordarem com o valor pago nas indenizações.

Veja também

teaser image
Ceará

66% das cidades do CE têm nível 'baixo' ou 'muito baixo' de Desenvolvimento Sustentável; veja mapa

teaser image
Metro

Obras de urbanização do Rio Maranguapinho ocorrem há 11 anos

“Mesmo o valor tendo sido avaliado a partir de um técnico, de um profissional, eles questionam, porque a casa deles é em uma área que tem alguns elementos que desvalorizam (o imóvel). Quando eles vão sair dali para ir para outro espaço, eles não encontram outras casas com o mesmo valor”, explica Marcos Arcanjo.

Além disso, também pesa o fato de se sentirem “arrancados” do espaço onde vivem e nutrem lembranças e histórias. “Mesmo morando em áreas de risco, elas (as famílias) têm uma relação de identidade, de construção dos laços sociais e familiares no território e se recusam a sair”, finaliza o líder comunitário.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Casas em rua às margens de afluente do rio Maranguapinho
Ceará

Projeto prevê desapropriar 700 famílias para urbanizar afluentes de um dos principais rios de Fortaleza

A iniciativa busca a recuperação socioambiental de riachos e canais afluentes do rio Maranguapinho e a melhoria das condições de habitação de quem mora no entorno

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Fotos do pequeno José Lustosa
Ceará

Bebê nasce com doença rara e pais lançam vaquinha para custear cirurgia inédita

O pequeno José Lustosa foi diagnosticado com dois tipos de Mielomeningocele, que afeta a coluna vertebral

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Equipe dos Bombeiros atendendo ocorrência em Jericoacoara onde dois jovens americanos se feriram em acidente de quadriciclo
Ceará

Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Acidente ocorreu na estrada de acesso ao Mangue Seco, por volta das 15h

Mylena Gadelha
17 de Agosto de 2025
Placa de sinalização informando a mudança
Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Ceará ganhará cerca de 5 mil novas unidades do Minha Casa, Minha Vida
Ceará

130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

Nova rodada do programa contempla cidades de até 50 mil habitantes

Redação
17 de Agosto de 2025
Mão de uma pessoa segurando um pequeno tubo de ensaio de vidro com um líquido claro e pequenos insetos. A pessoa está usando um anel largo de metal no dedo. O fundo está desfocado com tons de verde e um pouco de marrom, sugerindo folhagem.
Ceará

Dengue e chikungunya: apesar da queda, Ceará ainda registra 3 mil casos de arboviroses em 2025

Entenda quais são os sintomas e como se prevenir das arboviroses

Clarice Nascimento
17 de Agosto de 2025
Ceará

Empresa suspeita de falsificar medicação de alto custa para câncer é interditada em Fortaleza

A Anvisa aponta a venda de versões falsificadas do medicamento Keytruda, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, de cabeça e pescoço e esofágico

Redação
16 de Agosto de 2025
imagem de uma mão com uma seringa de vacina e ao fundo o rosto de uma mulher
Ceará

Ceará registra 17 mortes e 211 casos de meningite neste ano; veja sintomas e forma de prevenir

A doença pode ser causada por diferentes agentes como vírus e bactérias e é prevenível por vacina

Redação
16 de Agosto de 2025
Ceará

Prefeitura abre votação para escolher nova farda dos alunos de Fortaleza; veja modelos e como participar

Ao todo, 12 modelos desenhados pelos próprios estudantes da rede pública estão em votação

Redação
16 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Ceará

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação
15 de Agosto de 2025
A foto mostra uma criança dormindo em uma cama enquanto um adulto toca sua testa e segura um termômetro digital na outra mão.
Ceará

Só acima de 38°C? Definição de febre é atualizada e médicos indicam sinais de alerta

Aumento do calor corporal é apenas um dos sintomas a serem observados diante de adoecimento

Theyse Viana
15 de Agosto de 2025
Imagem oficial de São Miguel Arcanjo
Ceará

Imagem de São Miguel Arcanjo, vinda da Itália, chega a Fortaleza nesta quinta; saiba como acompanhar

O Monte Gargano é considerado sagrado por ser o santuário de aparições do arcanjo desde os primeiros séculos do cristianismo

Redação
14 de Agosto de 2025
Caminhada com Maria de 2022. Multidão reunida
Ceará

Confira a Programação pelo dia de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza

Arquidiocese realiza a 23ª edição da Caminhada com Maria

Redação
14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional
Ceará

Criança trancada em creche no Ceará ficou rouca de tanto gritar e não quer voltar às aulas, diz mãe

Psicólogo chegou a visitar criança na quarta-feira (13)

João Lima Neto
14 de Agosto de 2025
Procissão com imagem de Nossa Senhora da Assunção, rodeada por uma grande multidão de fiéis e pessoas participando de celebração religiosa na rua.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza

Na Capital, alguns serviços terão horários alterados por conta da data

Paulo Roberto Maciel*
14 de Agosto de 2025
Imagem mostra avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, na altura da estação do BRT no North Shopping. Ônibus, motos e carros trafegam na via de três faixas.
Ceará

‘Gelos baianos’ são removidos de toda a extensão da Av. Bezerra de Menezes, em Fortaleza

Prefeitura afirma que medida visa ampliar a segurança dos 64 mil veículos que trafegam na via; não haverá mudanças no tráfego

Redação
14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional
Ceará

Criança é trancada dentro de creche em Aiuaba após fim das aulas, e servidores são afastados

O município abriu uma sindicância para apurar o caso

João Lima Neto
13 de Agosto de 2025
Fachada do Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, no bairro Edson Queiroz.
Ceará

Como funciona o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol para autismo e outras neurodivergências

O equipamento foi inaugurado no dia 11 de agosto de 2025 pela Prefeitura de Fortaleza

Foto da fachada da Prefeitura de Caucaia
Ceará

Cuidador de crianças é afastado por conduta 'inapropriada' com funcionárias e alunos em Caucaia

O servidor público é auxiliar de sala

Redação
13 de Agosto de 2025
A imagem mostra um casarão de dois andares com uma fachada em tom verde-claro e telhas de cerâmica. Duas escadas curvas levam ao andar superior. Há balaustradas brancas nos dois andares. A entrada principal tem um arco e porta de madeira. A frente da construção possui um pátio com caminhos de pedra, canteiros de flores, arbustos aparados e palmeiras. O céu está azul e com poucas nuvens.
Ceará

Colégio em prédio histórico de Fortaleza celebra 160 anos e abre seu museu para visitação

Instituição no Centro funcionou como internato para meninas quando acesso à educação para mulheres era limitado

Theyse Viana
13 de Agosto de 2025