Ceará é o 1º do Nordeste com maior número de endereços em ruas com ‘Coronel’ no nome

O Ceará tem 61.960 endereços em ruas com “Coronel” no nome. O número faz do estado o 1º do Nordeste e o 4º do Brasil no ranking de logradouros intitulados nesse sentido. Os dados são do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (14).

Relativo ao Censo Demográfico 2022, o levantamento traz ainda que o Ceará tem mais edificações em logradouros nomeados de ‘Doutor’ e ‘Padre’ do que ‘Professor’. Vias desse tipo registram 58.729, 58.060 e 25.712 endereços, respectivamente.

O principal destaque fica por conta das ruas que trazem 'São' no nome. O IBGE contabilizou mais de 112 mil endereços em logradouros com essa denominação. ‘São José’ lidera a lista com 16.669. O índice faz o estado ser o único do Nordeste onde há mais edificações em vias do padroeiro do Ceará do que de ‘Santo Antônio’.

“As informações do CNEFE são extremamente úteis para caracterizar distintos padrões de ocupação, identificando áreas verticalizadas ou com grande número de edificações em construção. Além disso, o CNEFE oferece a outras instituições, públicas ou privadas, um importante repositório de endereços para amostras de pesquisas domiciliares” Eduardo Baptista Gerente do Cadastro Nacional

Veja também Ceará Contratos de namoro podem proteger patrimônio e prever acordos como ‘data para sexo’ Ceará O que a ‘PEC das Praias’ tem a ver com o destino do terreno do Edifício São Pedro em Fortaleza Ceará Paralisação parcial de servidores federais há 6 meses ameaça serviços de proteção ambiental no Ceará

SEM DENOMINAÇÃO

O Brasil tem 2,7 milhões de endereços em logradouros sem nome, aponta ainda o Censo 2022. Além disso, o país registra 24,4 milhões de edificações sem número, o que representa 22,8% do total.

177.095 endereços em ruas sem denominação no Ceará

“O endereço é também um indicador de cidadania. Isso significa que o cidadão que vive em um endereço sem número ou em uma rua ou avenida sem denominação está sofrendo algum tipo de déficit na sua cidadania, pela não formalização daquele endereço ou logradouro pelo poder público municipal”, observa Baptista.