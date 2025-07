Novo PAC Seleções: municípios do Ceará vão receber 54 obras na saúde e novas ambulâncias do Samu

O Governo Federal anunciou nesta quinta-feira (17) os primeiros resultados do Novo PAC Seleções 2025 para a área da saúde, durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Juazeiro, na Bahia. Ao todo, foram selecionadas mais de 11 mil propostas, sendo 433 delas do Ceará. O Estado será beneficiado, por exemplo, com a construção de 40 Unidade Básica de Saúde (UBS), 11 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e três Policlínicas.

Segundo informações da Casa Civil da Presidência da República, foi priorizada a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade. Ao todo, 181 cidades cearenses foram contempladas e, além das obras, o Estado também vai receber:

Combo de Equipamentos para UBS: 611

611 Kit de equipamentos para Teleconsulta: 396

396 Expansão/Ampliação de Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): 53

53 Unidade Odontológica Móvel (UOM): 32

32 Renovação de Frota de ambulâncias do Samu: 17

As obras serão realizadas em 54 cidades. Fortaleza receberá quatro delas, sendo uma Unidade Básica de Saúde, um CAPS e duas policlínicas. Pereiro, Jaguaribe e Crateús terão uma nova UBS e um novo CAPS. As demais cidades serão contempladas com uma obra cada.

Já os combo de equipamentos para UBS serão destinados a 176 cidades cearenses, enquanto 167 municípios vão receber os kit de equipamentos para Teleconsulta.

Confira, abaixo, todas as propostas do Ceará na área da saúde selecionadas pelo Governo Federal no Novo PAC Seleções 2025.

O QUE É O NOVO PAC SELEÇÕES

O Novo PAC Seleções consiste em processo de seleção de propostas de investimento oriundas dos entes federados a serem apoiadas com recursos do Orçamento Geral da União. No último mês de fevereiro, foram abertas as inscrições para a edição 2025 para áreas específicas da saúde, com objetivo de fortalecer a infraestrutura do Sistema Único de Saúde com foco em vazios assistenciais.

Segundo o anuncio do Governo Federal, serão destinados R$ 6 bilhões para as propostas selecionadas nessa etapa. Ao todo, foram 11.904 propostas de 5.290 cidades, alcançando 95% dos municípios brasileiros, de todos os 26 estados e Distrito Federal.

O investimento total será de R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes.

Veja também Ceará Em crise, Dnocs vai transferir ‘guarda’ do Castanhão e outros 5 açudes ao Governo do Ceará; entenda Ceará Novo Restaurante Popular deve abrir no Centro de Fortaleza; veja detalhes

Confira informações sobre cada modalidade da Saúde.

Policlínicas: Construção de 46 novas Policlínicas em todo o País, expandindo a cobertura do atendimento com médicos de diferentes especialidades, definidas com base no perfil epidemiológico da população em regiões com vazios assistenciais. A população será atendida com a realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e pequenos procedimentos.

Novas Ambulâncias do Samu: Aquisição de 635 novos veículos, fazendo o sistema SAMU 192 chegará em todos os municípios do Brasil,

Renovação de Frota do Samu: Renovação da frota de ambulâncias já desgastadas pelo uso ininterrupto, reduzindo o tempo de resposta ao atendimento.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Construção de 800 UBS para municípios com maior vulnerabilidade social e econômica.

Unidades Odontológicas Móveis (UOM): Aquisição de 400 novas Unidades Odontológicas Móveis, veículos são equipados para fornecer atendimento odontológico, prioritariamente em áreas remotas ou de difícil acesso.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Serão, ao todo, 130 novos CAPS, para atendimento de pessoas de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes.

Kit de equipamentos para UBS: Aquisição de kits de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde de todo o Brasil, composto por equipamentos como Point of Care (COF), câmara fria exclusiva para vacinas, ultrassom diagnóstico portátil, retinógrafo telessaúde e espetrômetro digital.

Kit Telessaúde: Aquisição de kits multimídia para estruturação de salas de teleconsulta em Unidades Básicas de Saúde de todo o País.